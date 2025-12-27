印度防跨年脫序 德里警逮285人繳獲武器毒品

印度德里警方在跨年進入倒數階段之際，昨天夜間實施大規模打擊犯罪行動，目前已逮捕285人，繳獲武器、毒品、追回被盜財物等。

新德里電視台（NDTV）指出，警方透過這波行動打擊組織犯罪、街頭犯罪，實施突襲檢查，依據武器法、貨物稅法、麻醉藥品和精神藥物法、博弈法等，逮捕285人。

根據今日印度（India Today）報導，被警方逮捕的有116人是列入黑名單的不良分子，有10名經濟犯、5名汽車竊盜犯。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，警方繳獲大量非法物品，包括21把土製槍枝、20發子彈、27把刀，並查獲6.01公斤的大麻、1萬2258瓶非法酒精飲料，顯示有人企圖在慶祝跨年時將這些違禁品賣入市場。

此外，印度時報（Times of India）指出，警方追回大量被盜的財物，包括310支被搶、被偷或報失的手機，以及231輛二輪車、1輛四輪車。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885