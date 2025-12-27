金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼

日本防衛大臣小泉進次郎近日前往埼玉縣大宮基地視察，在士兵的協助下嘗試負重訓練。從他上傳的影片可見，小泉進次郎先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對小泉而言似乎難以負荷，要在3名隊員的協助下才順利站立。

