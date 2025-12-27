金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼
北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）今天向俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）致新年賀電，強調兩國在俄烏戰爭中「並肩浴血作戰、生死與共」的情誼。
法新社報導，根據南韓和西方情報機構說法，北韓已派遣數以千計官兵支援俄羅斯對烏克蘭長達近4年的侵略行動。
金正恩在北韓中央通信社（KCNA）刊登的賀電中說，2025年對雙邊聯盟來說是「意義非凡的一年」，兩國「並肩浴血作戰、生死與共」，情誼更堅定。
北韓除了派兵支援俄羅斯，還提供砲彈、飛彈和遠程火箭系統。
分析人士說，俄羅斯提供北韓資金援助、軍事技術及糧食與能源供應作為回報。
