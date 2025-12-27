泰柬邊境激戰數周後同意停火 台灣時間下午1時生效

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國沙繳府26日望向柬埔寨波別，可見泰軍發射的照明彈在夜空中閃耀。美聯社
泰國沙繳府26日望向柬埔寨波別，可見泰軍發射的照明彈在夜空中閃耀。美聯社

泰國柬埔寨27日同意停止持續數周的激烈邊境衝突，兩國國防部長在停火聯合聲明中表示，「雙方同意維持目前的部隊部署，不再進一步調動」。

路透報導，停火協議由泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Nakrphanit）與柬埔寨國防部長迪西哈（Tea Seiha）簽署，自當地時間中午12時（台灣時間下午1時）起生效。柬埔寨國防部隨後在社群媒體發布聲明指出，任何增兵行為都將加劇緊張局勢，並對尋求長期解決方案的努力造成負面影響。

紐約時報報導，雙方同意停火72小時，可能替結束這場邊境衝突鋪路。

泰柬兩國今年7月曾爆發前一輪衝突，並在美國總統川普協助斡旋下達成停火，但該協議於12月初破裂，戰事隨即再起，演變為兩國多年來最嚴重的一次交火，期間，泰國出動戰鬥機、雙方互射火箭彈與砲擊，戰事持續約20天，造成至少101人喪生，並迫使超過50萬人流離失所。

