影／日本群馬高速公路逾50車連環追撞釀1死26傷 事故畫面曝光

日本群馬縣境內的關越高速公路26日晚間發生一起涉及50多輛車的連環追撞事故，造成1人死亡、另有26人受傷送醫治療。

NTV電視台與富士電視報導，根據警方等單位表示，事故發生於26日晚間約7時30分，地點在群馬縣水上町的關越高速公路下行線、水上交流道出口附近。當時一輛大型卡車疑似因積雪打滑停下，導致後方車輛接連追撞，最終波及50多輛車，其中約17輛車起火燃燒。

一名親歷事故的駕駛受訪時回憶：「大家都踩了煞車，但方向盤完全控制不住，好像一輛接一輛地撞上來。」拍攝影片的目擊者則表示：「大概在前面三輛車的位置，一輛小客車先冒出煙，火勢接著迅速蔓延。由於地點正好是彎道，又是下坡路段，後方車輛未能及時察覺，就一路撞了上去。」

這起事故造成一名77歲婦人不幸身亡，另有5人重傷、21人輕傷，受到事故影響，關越高速公路月夜野交流道至湯澤交流道之間，上下行線截至當地時間27日早上7時仍持續實施全面封閉。