快訊

米倉涼子認了「住處遭搜查」！沉寂多月首發聲

撲倒女同事舔胸「留600萬提款卡」求原諒！還帶她去日本贖罪之旅

上山追雪還來得及！合歡山積雪超過9公分…遊客驚呼「像在歐洲」

聽新聞
0:00 / 0:00

Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應

中央社／ 華盛頓26日專電
Anduril創辦人拉奇。路透
Anduril創辦人拉奇。路透

對台軍售的美國軍工業者被北京制裁，國防新創公司Anduril創辦人拉奇榜上有名，從此在中國的資產遭凍結。拉奇今天以「金維尼」獎座照回應「殊榮」，感謝家人及團隊之餘更不忘澄清，自己在中國根本沒資產。

⭐2025總回顧

拉奇（Palmer Luckey）今年8月赴台交付首批台灣訂購的Altius-600M攻擊型無人機。北京昨天公告，對拉奇等近年參與「武裝台灣」的10名高級管理人員及20家美國軍工相關企業採取反制措施。

公告說，對這些反制清單列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

拉奇今天透過社群媒體X表示，「昨晚深夜，我收到最後一份耶誕禮物，來自中國外交部的正式通知，宣布我—拉奇（男性）—因被認定為『危險人物』而遭到制裁」。

榮獲這項「殊榮」，拉奇感謝家人、團隊，以及主耶穌基督。他也說，Anduril早已被制裁，他的許多同業同樣是如此。如今終於輪到他根本不存在的中國資產被沒收，意義重大。

拉奇也語帶調侃地說，這些制裁同時禁止所有中國公民以任何形式與他接觸，「這應該能讓我的社群媒體動態清靜不少」。

他並貼出獎座照片，畫面中央是全身鍍金的維尼，身穿紅色上衣、手持金罐，底座銘牌刻著文字「最危險人物拉奇」，政治隱喻十足。

路透社之前報導，隨著無人機改變烏克蘭的作戰模式，以及美國總統川普（Donald Trump）推動五角大廈採用尖端技術對抗中國，Anduril已成為矽谷最受歡迎的國防投資寵兒。Anduril受益於軍事技術投資熱潮，自2022年底以來估值成長2倍多，達到305億美元（約新台幣9575億元）。

Anduril與數據分析出身的另一新創公司Palantir雙雙在川普主政期間市值快速攀升，因華府越來越依賴矽谷式的創新來應對日增的安全威脅。

有別於洛克希德馬丁、雷神等傳統軍工企業，Palantir與Anduril被視為「非傳統」防務供應商，他們秉持速度優先、創新至上、先試再說等矽谷風格加入軍工市場競逐，引來正反不同議論。

拉奇今年10月於美國無敵人氣podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）中透露，Anduril有一項「中國27」政策，要求任何作為都以「中國在2027年對台出手」為前提。他也提到自己反對美國介入戰爭的立場，支持把台灣打造為難以攻下的「超多刺豪豬」。

美國 軍工 社群媒體

延伸閱讀

不滿美對台軍售 陸制裁20家美國軍工企業

影／台南首創無人機納救災體系並導入AI 蕭美琴肯定科技助力防災

出席無人機救災韌性展演 蕭副總統：人和科技結合將使城市更具韌性

AI搶人大戰 矽谷聘學生研究員 年薪開出15萬

相關新聞

影／日本群馬高速公路逾50車連環追撞釀1死26傷 事故畫面曝光

日本群馬縣境內的關越高速公路26日晚間發生一起涉及50多輛車的連環追撞事故，造成1人死亡、另有26人受傷送醫治療。

Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應

對台軍售的美國軍工業者被北京制裁，國防新創公司Anduril創辦人拉奇榜上有名，從此在中國的資產遭凍結。拉奇今天以「金維...

影／都是40公斤…日防長揹戰術背包「3人協助」 女大臣輕鬆扛米袋

日本防衛大臣小泉進次郎近日前往埼玉縣大宮基地視察，在士兵的協助下嘗試負重訓練。從他上傳的影片可見，小泉進次郎先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對小泉而言似乎難以負荷，要在3名隊員的協助下才順利站立。

南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

日本政府廿六日通過二○二六財年預算案，其中防衛預算達創新高的九兆○三五三億日圓（約台幣一點九兆元），超過二○二五財年初始...

美中台博弈／共軍發展瞄準3目標 台海、亞太戰略迎挑戰

台海現況常有「2027大限」的比喻，這個說法是由美國印太司令戴維森，2021年在國會作證時，首先提出的，日後這個說法逐漸發展，在美國國防部最新發布的2025年《中國軍力報告》中，更表示：中國軍方正穩步推進三項2027年目標。深國際新聞媒體人郭崇倫進一步解讀，這三個目標，其實是美軍對解放軍要達到武力統一台灣，所考慮的三個層面……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。