快訊

年末搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2710元 三星旗艦機直接折1萬1

「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢！深夜300萬元交保畫面曝

善用「理工腦」考上公職死亡之組！她重整法條標籤分類…大學畢業就上榜

影／都是40公斤…日防長揹戰術背包「3人協助」 女大臣輕鬆扛米袋

香港01／ 撰文／王海
2025年12月23日，日本防衛大臣小泉進次郎（左）前往大宮基地視察並體驗負重訓練。從影片可見，小泉先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對他似乎難以負荷，要在3名隊員協助下才順利站立。有網友翻出經濟安保大臣小野田紀美（右）過往參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在其肩上。圖／擷取自X @tweet_tokyo_web
2025年12月23日，日本防衛大臣小泉進次郎（左）前往大宮基地視察並體驗負重訓練。從影片可見，小泉先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對他似乎難以負荷，要在3名隊員協助下才順利站立。有網友翻出經濟安保大臣小野田紀美（右）過往參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在其肩上。圖／擷取自X @tweet_tokyo_web

日本防衛大臣小泉進次郎近日前往埼玉縣大宮基地視察，在士兵的協助下嘗試負重訓練。從他上傳的影片可見，小泉進次郎先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對小泉而言似乎難以負荷，要在3名隊員的協助下才順利站立。

⭐2025總回顧

有日本網友事後翻出經濟安保大臣小野田紀美2022年參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在了其肩上，日本網友對兩位內閣大臣的體能差異「議論紛紛」。

從網上影片可見，國防大臣小泉進次郎視察位於埼玉縣的大宮基地期間，在第32普通科連隊的協助下嘗試負重訓練。只見44歲的小泉進次郎按標準動作先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，然後側躺。不過這個重量對他而言似乎難以負荷，最後要在3名隊員的協助下才成功站立起來。

小泉進次郎體驗自衛隊的負重訓練後大呼「吃不消」，背著背包的小泉進次郎試走了幾步，表示「這（背囊）不得了！重40公斤！」

小泉進次郎的影片一出，有日本網友翻出現任經濟安保大臣小野田紀美，在2022年參加推廣白米活動的影片。片中可見，身穿襯衫、長褲和低高跟鞋的小野田紀美，徒手就將40公斤的大米米袋托起，然後逐步用力抬到肩上，整個過程看起來遊刃有餘。現年43歲的小野田紀美當時是40歲。

日本網友翻出經濟安保大臣小野田紀美（右）過往參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在其肩上。圖／擷取自X @tweet_tokyo_web
日本網友翻出經濟安保大臣小野田紀美（右）過往參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在其肩上。圖／擷取自X @tweet_tokyo_web
日本網友翻出經濟安保大臣小野田紀美（右）過往參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在其肩上。圖／擷取自X @tweet_tokyo_web
日本網友翻出經濟安保大臣小野田紀美（右）過往參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在其肩上。圖／擷取自X @tweet_tokyo_web

延伸閱讀：

日本「鋼鐵香蕉」台灣大賣 日廠家：聖誕前收1500根大訂單｜有片

日本防相長崎視察部隊 稱須加強防衛西南地區 應對嚴峻安全形勢

文章授權轉載自《香港01》

日本 小泉進次郎 白米

延伸閱讀

遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

俄中軍機在日周邊聯合飛行 日防相：視為示威

美日防長通話！小泉說明陸軍機雷達照射事件 赫塞斯回應曝光

回應中俄15架軍機繞飛！美日戰機日本海聯合演訓 B-52轟炸機現身

相關新聞

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

日本政府廿六日通過二○二六財年預算案，其中防衛預算達創新高的九兆○三五三億日圓（約台幣一點九兆元），超過二○二五財年初始...

南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

影／都是40公斤…日防長揹戰術背包「3人協助」 女大臣輕鬆扛米袋

日本防衛大臣小泉進次郎近日前往埼玉縣大宮基地視察，在士兵的協助下嘗試負重訓練。從他上傳的影片可見，小泉進次郎先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對小泉而言似乎難以負荷，要在3名隊員的協助下才順利站立。

美中台博弈／共軍發展瞄準3目標 台海、亞太戰略迎挑戰

台海現況常有「2027大限」的比喻，這個說法是由美國印太司令戴維森，2021年在國會作證時，首先提出的，日後這個說法逐漸發展，在美國國防部最新發布的2025年《中國軍力報告》中，更表示：中國軍方正穩步推進三項2027年目標。深國際新聞媒體人郭崇倫進一步解讀，這三個目標，其實是美軍對解放軍要達到武力統一台灣，所考慮的三個層面……

川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地

美國總統川普在今天刊出的訪談中表示，他下令對奈及利亞境內的聖戰組織發動致命攻擊，並將其營地「徹底殲滅」。川普控稱這些聖戰...

巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網

法國警方今天逮捕1名男子，他涉嫌在巴黎地鐵犯下連續刺傷3名女子案件，事發當時巴黎正舉行年終節慶活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。