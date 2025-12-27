快訊

年末搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2710元 三星旗艦機直接折1萬1

「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢！深夜300萬元交保畫面曝

善用「理工腦」考上公職死亡之組！她重整法條標籤分類…大學畢業就上榜

川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地

中央社／ 華盛頓/拉哥斯26日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透社資料照片
美國總統川普。圖／路透社資料照片

美國總統川普在今天刊出的訪談中表示，他下令對奈及利亞境內的聖戰組織發動致命攻擊，並將其營地「徹底殲滅」。川普控稱這些聖戰組織迫害基督徒。

⭐2025總回顧

川普接受政治新聞網Politico專訪時指出，「本來是打算較早行動，但我說『不，送給他們一份耶誕禮物吧』…他們完全沒料到會遭到攻擊，但我們狠狠打擊了他們，每個營地都被殲滅。」

奈及利亞資訊部長表示，美國針對奈及利亞西北部的武裝分子基地發動空襲，使用大型、中高度無人機發射的導引飛彈。

資訊部長伊德瑞斯（Mohammed Idris）指出，這次空襲行動「動用了16枚GPS導引的精準彈藥，由MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）載運發射，成功殲滅企圖滲透至奈及利亞的ISIS武裝分子。」

他說，這次行動是在奈及利亞參與下，經「廣泛情報蒐集、作戰規劃與偵察」後進行。

奈及利亞 川普 美國

延伸閱讀

金屬ETF 權證聚焦偏價外

傳川普28日會晤澤倫斯基 地點選海湖俱樂部

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

澤倫斯基：近期將會川普推動戰事休止 諸多事務可望新年前定案

相關新聞

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

日本政府廿六日通過二○二六財年預算案，其中防衛預算達創新高的九兆○三五三億日圓（約台幣一點九兆元），超過二○二五財年初始...

南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

影／都是40公斤…日防長揹戰術背包「3人協助」 女大臣輕鬆扛米袋

日本防衛大臣小泉進次郎近日前往埼玉縣大宮基地視察，在士兵的協助下嘗試負重訓練。從他上傳的影片可見，小泉進次郎先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對小泉而言似乎難以負荷，要在3名隊員的協助下才順利站立。

美中台博弈／共軍發展瞄準3目標 台海、亞太戰略迎挑戰

台海現況常有「2027大限」的比喻，這個說法是由美國印太司令戴維森，2021年在國會作證時，首先提出的，日後這個說法逐漸發展，在美國國防部最新發布的2025年《中國軍力報告》中，更表示：中國軍方正穩步推進三項2027年目標。深國際新聞媒體人郭崇倫進一步解讀，這三個目標，其實是美軍對解放軍要達到武力統一台灣，所考慮的三個層面……

川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地

美國總統川普在今天刊出的訪談中表示，他下令對奈及利亞境內的聖戰組織發動致命攻擊，並將其營地「徹底殲滅」。川普控稱這些聖戰...

巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網

法國警方今天逮捕1名男子，他涉嫌在巴黎地鐵犯下連續刺傷3名女子案件，事發當時巴黎正舉行年終節慶活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。