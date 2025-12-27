川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地
美國總統川普在今天刊出的訪談中表示，他下令對奈及利亞境內的聖戰組織發動致命攻擊，並將其營地「徹底殲滅」。川普控稱這些聖戰組織迫害基督徒。
川普接受政治新聞網Politico專訪時指出，「本來是打算較早行動，但我說『不，送給他們一份耶誕禮物吧』…他們完全沒料到會遭到攻擊，但我們狠狠打擊了他們，每個營地都被殲滅。」
奈及利亞資訊部長表示，美國針對奈及利亞西北部的武裝分子基地發動空襲，使用大型、中高度無人機發射的導引飛彈。
資訊部長伊德瑞斯（Mohammed Idris）指出，這次空襲行動「動用了16枚GPS導引的精準彈藥，由MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）載運發射，成功殲滅企圖滲透至奈及利亞的ISIS武裝分子。」
他說，這次行動是在奈及利亞參與下，經「廣泛情報蒐集、作戰規劃與偵察」後進行。
