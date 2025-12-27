巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網

法國警方今天逮捕1名男子，他涉嫌在巴黎地鐵犯下連續刺傷3名女子案件，事發當時巴黎正舉行年終節慶活動。

巴黎大眾運輸公司（RATP）指出，3名受害者分別在貫穿巴黎市中心的地鐵3號線沿線的3個不同地點遭持刀攻擊。

根據法新社記者現場目擊，安全人員正在替1名腿部受傷、明顯處於驚嚇狀態的女子進行治療。

RATP表示，攻擊事件發生於當地時間下午4時15分至4時45分之間，「傷者已迅速由緊急救援人員接手處理」。

檢方指出，警方透過監視器畫面與手機定位技術，成功地在巴黎北部的瓦茲河谷區（Val d'Oise）鎖定並逮捕這名嫌疑人。

檢方表示，「警察進駐現場，並部署增援的安全人員，強化地鐵路線安全。」

近期曾發生針對節慶或宗教集會的攻擊與陰謀，歐洲各國首在年終期間對任何暴力事件都格外警戒。