巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

法國警方今天逮捕1名男子，他涉嫌在巴黎地鐵犯下連續刺傷3名女子案件，事發當時巴黎正舉行年終節慶活動。

⭐2025總回顧

巴黎大眾運輸公司（RATP）指出，3名受害者分別在貫穿巴黎市中心的地鐵3號線沿線的3個不同地點遭持刀攻擊。

根據法新社記者現場目擊，安全人員正在替1名腿部受傷、明顯處於驚嚇狀態的女子進行治療。

RATP表示，攻擊事件發生於當地時間下午4時15分至4時45分之間，「傷者已迅速由緊急救援人員接手處理」。

檢方指出，警方透過監視器畫面與手機定位技術，成功地在巴黎北部的瓦茲河谷區（Val d'Oise）鎖定並逮捕這名嫌疑人。

檢方表示，「警察進駐現場，並部署增援的安全人員，強化地鐵路線安全。」

近期曾發生針對節慶或宗教集會的攻擊與陰謀，歐洲各國首在年終期間對任何暴力事件都格外警戒。

巴黎 地鐵 成功

延伸閱讀

假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

影／懷疑遭出千積欠250萬...情侶夥同友人聯手搶賭場295萬 逃5小時落網

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押

相關新聞

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

日本政府廿六日通過二○二六財年預算案，其中防衛預算達創新高的九兆○三五三億日圓（約台幣一點九兆元），超過二○二五財年初始...

南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

南韓內亂案 尹錫悅遭求刑10年

南韓內亂案特別檢察組廿六日在首爾中央地方法院刑事第卅五庭的結辯中，以妨礙公務、拒捕、濫權等罪名對前總統尹錫悅求處十年有期...

日加大財政擴張 路透：通膨恐加速 財政更加捉襟見肘

日本政府廿六日召開內閣會議，通過二○二六財年預算案。鑒於物價上漲與人事成本攀升，一般會計總額達一二二兆三○九二億日圓（約...

日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞

日媒26日報導，日本群馬縣北部的利根郡水上町當晚發生車禍，包含卡車等至少15輛車追撞，所幸並未有人喪生。

泰柬和平見曙光？泰總理盼達成停火協議 雙方防長預計明天會面

泰國與柬埔寨官員在邊境進行停火談判已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，泰國總理阿努廷今天表達了與柬方達成停火協議的期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。