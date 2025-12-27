聽新聞
0:00 / 0:00

南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

聯合報／ 國際中心／綜合報導
金建希（前）26日遭特檢組以涉嫌收賄賣官起訴。路透
金建希（前）26日遭特檢組以涉嫌收賄賣官起訴。路透

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

⭐2025總回顧

特檢組說，已對金建希、「瑞熙建設」會長李鳳官、前國家教育委員會委員長李培鎔及其朴姓祕書、機器狗商人徐星彬和旅美牧師崔在英共六人提起公訴。

金建希涉嫌收受上述請託人的財物，為他們謀取公職任命與業務上的便利。具體包括二○二二年三月十五日至五月廿日從李鳳官處收受共一點○三八億韓元的項鍊等財物；同年五月廿六日及六月初從李培鎔處收受二五六萬韓元的珠寶；二○二二年九月八日從徐星彬處收受三九九○萬韓元的名牌手錶；二○二二年六月廿日至九月十三日從崔在永處收受五四○萬韓元的「迪奧」名牌包等財物。

因南韓法律的賄賂罪適用對象僅限公職人員，故特檢組對金建希適用特定犯罪加重處罰法的斡旋受賄罪；李鳳官、徐星彬及崔在英適用違反禁止不正當請託與收受財物法；李培鎔則適用教唆毀滅證據罪。

特檢組一度懷疑金建希與其夫婿尹錫悅合謀收受賄賂而考慮同時起訴兩人。但特檢組未能查明兩人事前合謀的疑點，因此這次未起訴尹錫悅。特檢組指出，有必要進一步調查尹錫悅夫婦收受賄賂的嫌疑，並計畫將該案移交警察廳國家偵查本部。

本月三日，即尹錫悅宣布緊急戒嚴一周年當天，金建希案特檢組對她操縱股價、違反政治資金法與收受「統一教」賄賂等指控進行結辯，並求處十五年有期徒刑。她則否認相關指控。

金建希 尹錫悅 南韓 收賄 緊急戒嚴 名牌包 珠寶

延伸閱讀

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

補發權狀暗藏買賣同意書 三重6連霸里長「盜賣里民房產」遭訴

涉收賄施壓台電 「小英男孩」鄭亦麟起訴求刑14年

綠能貪腐「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電喬事 起訴求刑14年

相關新聞

戰後歷史新高！高市批准逾9兆日圓國防開支 成全球軍費第3大國

日本政府周五（12月26日）批准了下一財年的創紀錄的財政預算，總額達122.3兆日元，約合7820億美元，其中超過9兆日元（575.56 億美元）用於年度國防開支，不僅創下日本戰後歷史新高，也使其成為美國和中國之後全球軍費開支第三大國。

南韓內亂案 尹錫悅遭求刑10年

南韓內亂案特別檢察組廿六日在首爾中央地方法院刑事第卅五庭的結辯中，以妨礙公務、拒捕、濫權等罪名對前總統尹錫悅求處十年有期...

南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

日加大財政擴張 路透：通膨恐加速 財政更加捉襟見肘

日本政府廿六日召開內閣會議，通過二○二六財年預算案。鑒於物價上漲與人事成本攀升，一般會計總額達一二二兆三○九二億日圓（約...

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

日本政府廿六日通過二○二六財年預算案，其中防衛預算達創新高的九兆○三五三億日圓（約台幣一點九兆元），超過二○二五財年初始...

日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞

日媒26日報導，日本群馬縣北部的利根郡水上町當晚發生車禍，包含卡車等至少15輛車追撞，所幸並未有人喪生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。