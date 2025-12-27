日加大財政擴張 路透：通膨恐加速 財政更加捉襟見肘

日本政府廿六日召開內閣會議，通過二○二六財年預算案。鑒於物價上漲與人事成本攀升，一般會計總額達一二二兆三○九二億日圓（約台幣廿四點五兆元）。這是十月廿一日上台的高市早苗政府首度編列預算，財政擴張路線明顯。

在廿五日召開的「政府執政黨政策懇談會」中，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市指稱，編列時「也考慮到財政紀律，是能讓實現強健經濟與財政可持續性並行不悖的預算案」。

然而，路透廿六日報導，二○二六財年將自明年四月一日至後年三月卅一日，上述預算案是高市積極主動財政政策的核心之一，很可能將支撐消費，但也可能使通膨加速，進一步加劇日本捉襟見肘的財政。

在經濟成長戰略部分，將對先進半導體及人工智慧（ＡＩ）的經費大幅提高至約一點二三兆日圓，展現日本政府在高科技領域急起直追的決心。其中被視為日本晶片希望的國家級半導體計畫Rapidus獲注資一五○○億日圓。

上述預算案比二○二五財年初始預算一一五兆一九七八億日圓增加約七兆日圓，增幅為百分之六點二，連兩年創新高。日本政府計畫在明年一月召集的國會常會提出該預算案，希望能在明年三月底前通過。

歲出部分，用於國家政策的一般歲出為七十兆一五五七億日圓，增加約兩兆日圓。其中占比最大的為醫療照護等社會保障相關經費，達卅九兆五五九億日圓創新高，增幅為百分之二。

為了因應物價與薪資上漲，醫療報酬中屬於醫療從業人員技術費用與人事費用的部分調幅達百分之三點○九，創近卅年來新高；公定的藥價則下調百分之○點八七。

用於償還國債和支付利息的國債費用也比二○二五財年初始預算增加百分之十點八，達卅一兆二七五八億日圓。

歲入部分稅收預估為八十三兆七三五○億日圓，連七年創新高。主因是加薪帶動法人稅、所得稅及消費稅成長。

非稅收收入編列八兆九九○二億日圓，但仍不足以支應歲出，因此不足部分將以發行國債補足。新發行國債規模規畫廿九兆五八四○億日圓，比二○二五財年初始預算的廿八兆六四七一億日圓高，占歲入的百分之廿四點二。廿六日的內閣會議也通過政府稅制改革大綱，日本稱為「年收之壁」的所得稅起徵門檻，從現行的一六○萬日圓提高至一七八萬日圓（台幣卅六點四萬元）。