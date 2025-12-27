聽新聞
構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本政府2026財年預算案將採購反艦飛彈。圖為陸上自衛隊12式地對艦飛彈去年3月部署在沖繩宇流麻市的成軍儀式。美聯社
日本政府2026財年預算案將採購反艦飛彈。圖為陸上自衛隊12式地對艦飛彈去年3月部署在沖繩宇流麻市的成軍儀式。美聯社

日本政府廿六日通過二○二六財年預算案，其中防衛預算達創新高的九兆○三五三億日圓（約台幣一點九兆元），超過二○二五財年初始預算的八兆七○○五億日圓。

二○二六財年的防衛預算納入駐日美軍整編相關經費等部分。核心項目是藉由包含攻擊型無人機的大量無人機，構築沿岸防禦體系，共一○○一億日圓。由於俄烏戰爭爆發後，各國競相引進無人機，使戰爭形態出現劇變，因此日本政府的防衛預算重點將置於此一領域。

日本政府將二○二三財年至二○二七財年的五年期間，旨在從根本徹底強化防衛力所需的防衛預算定為約四十三兆日圓，二○二六財年預算是其中的第四年。

新採購的無人機將主要用於偵察和攻擊敵軍船艦等目的。對同時管理與操控多架無人機的實證試驗定為廿二億日圓。作為預防日本領空遭侵犯的措施，將投入十一億日圓用於驗證長時間滯空無人機的運用方案。

考慮到太空作戰的重要性日益升高，航空自衛隊將改組為「航空宇宙自衛隊」；另有員額約八八○人的「宇宙作戰集團」。十一億日圓將用於採購掌握人造衛星受干擾狀況的設備。

為了採購作為反擊能力（敵基地攻擊能力）實現手段的長射程導彈之一、能以五倍以上音速飛行且難以被敵軍攔截的高超音速（極音速）飛彈等，定為三○一億日圓。

為了加強飛彈防禦體系而投入五十一億日圓，主要用於將攔截巡弋飛彈的○三式中程防空導彈改進為能應對彈道飛彈。為了研究改進中程空對空飛彈在日本國內製造而投入三億日圓。

為了加強日本西南地區的防衛體系，以沖繩那霸駐地為據點的陸上自衛隊第十五旅團將升格為師團。為了因應中國大陸近年頻頻進出海洋，將新設「太平洋防衛構想室」，負責研究太平洋地區的防衛體系。且為了確保危機處理萬無一失，防衛省的防衛副大臣將由一人增至兩人。

日本 巡弋飛彈 俄烏戰爭 自衛隊 導彈 防衛省 沖繩 彈道飛彈 美軍

