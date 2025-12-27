埃及青少年為脫貧興偷渡熱 專家籲以教育改善困境

埃及媒體深入調查揭露，埃及非法移民現象日益嚴重，越來越多貧窮村莊年輕人意圖偷渡歐洲。專家指出，埃及青少年偷渡問題並非「一時興起或盲目模仿」，而是想擺脫謀生不易的命運，呼籲「以教育抵禦絕望」。

今年12月7日，一艘載有34名偷渡客的船隻在希臘南部克里特島（Crete）港口附近翻船沉沒，至少14名埃及人罹難。埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）經過一個多月深入調查，發現埃及年輕人非法移民現象日益嚴重，連年僅9歲的孩子都渴望踏上前往歐洲的危險偷渡旅程。

金字塔報指出，11月15日有3名埃及年輕人在社群媒體發出求救訊號，表示他們落入一個非法移民組織的圈套，被困在土耳其和希臘邊境艾佛羅斯河（Evros）上一個小島。非法移民組織向他們的家人收取巨額費用後，並未兌現承諾將他們安全地送抵義大利。

埃及駐土耳其大使館獲知消息後，與土耳其當局協調，成功救出這3人。

埃及外交部同時向國際發布非法移民警告。埃及外交部表示，自2021年以來，已有數百名埃及人因偷渡而喪生於穿越地中海的船隻翻覆事件。

報導進一步說，艾佛羅斯河以非法移民「墳場」著稱。這條河長約192公里，河岸散布數十個被視為危險禁區的小島。希臘在島嶼邊境建造35公里長的隔離牆並安裝監視器。土耳其也與歐盟合作打擊人口運販。

報導指出，2025年埃及偷渡人數比前一年增加40%，有可能是因為氣候條件改善，同時非法移民組織大量操作埃及使用普遍的「臉書」（Facebook）等社群媒體，作為移民中介和走私組織的平台。

報導說，埃及官員發現，越來越多來自極度貧窮匱乏村莊的9至17歲青少年，懷抱到歐洲追求更美好生活的夢想。這些青少年幾乎未受過正規教育，沒有技能，對偷渡可能存在的危險性一無所知，只聽聞有鄰居或親友已透過偷渡，在歐洲過上舒適的生活而心存嚮往。

金字塔報訪問了一名在偷渡途中被抓獲的14歲男孩阿邁德（Ahmed）。艾邁德來自埃及南部的艾斯尤特（Assiut）省，和同伴試圖在薩盧姆（Salloum）與中間人會面時被逮捕。他們計畫從薩盧姆穿越邊境進入利比亞後，搭船到土耳其抵達終點義大利。

阿邁德告訴金字塔報說，鄰居和親友居住歐洲後，常在社群媒體上炫耀自己的新生活，在臉書上發布照片。

艾邁德說：「誰不想過更好的生活？」

有人告訴艾邁德加入臉書上的「前往利比亞」群組，每人付費1萬5000埃鎊（約新台幣9900元）。然而，在他們抵達利比亞後，才知道還需要另外支付17萬埃鎊，才能繼續前往義大利。

報導指出，自2025年初以來，利比亞位居非法移民至義大利的來源國人數榜首。義大利新聞社Nova估計，2024年上半年，約有1萬4755名非法移民從利比亞抵達義大利海岸。

利比亞民族團結政府內政部長特拉貝西（madTrabelsi）說，每月約有9萬至12萬人經沙漠進入利比亞。

埃及公共國際法教授馬赫蘭（Mohamed Mahran）向金字塔報說，偷渡心態在9至17歲青少年族群中蔓延，是最急需解決的問題。

報導還說，兒童和青少年精神科醫生拉盧（MonaLamloum）認為，青少年偷渡問題遠比「一時興起或盲目模仿」來得複雜。

拉盧說：「這些孩子大多從小就輟學打工，肩負養家糊口重責。出國旅行似乎是一個不錯的出路。對他們而言，待在家裡和死在船上沒兩樣，兩種命運一樣悲慘。」

拉盧強調，消除造成這種悲慘境遇的根源，才是解決問題的正確途徑。而教育，是抵禦絕望的第一道防線；且必須減少童工現象。

埃及長期採取措施遏制非法移民，也為村莊青年提供職業訓練，並支持貧困家庭。埃及移民部也積極在各省進行宣傳活動，讓村莊居民了解非法移民的危害，提高人們對非法移民問題的意識。