南韓內亂案 尹錫悅遭求刑10年

聯合報／ 編譯張佑生茅毅／綜合報導
南韓前總統尹錫悅因涉嫌妨害公務等罪名，廿六日被檢方求刑十年。首爾車站內的電視當天直播他出庭。（美聯社）
南韓前總統尹錫悅因涉嫌妨害公務等罪名，廿六日被檢方求刑十年。首爾車站內的電視當天直播他出庭。（美聯社）

南韓內亂案特別檢察組廿六日在首爾中央地方法院刑事第卅五庭的結辯中，以妨礙公務、拒捕、濫權等罪名對前總統尹錫悅求處十年有期徒刑。六月啟動調查的特檢組，嚴詞批評他自私自利的犯行嚴重損害國家司法秩序，也辜負因信任他而選他為總統的人民。

⭐2025總回顧

主控官趙垠奭強調，尹錫悅將國家機關私有化，以掩蓋自身的行為，嚴重破壞法治秩序，為了防止權力濫用重演，必須追究責任。求刑十年包括阻撓逮捕判五年；侵害國務總理與部會首長等國務會議成員（國務委員）權限，以及散布虛假訊息和銷毀加密通訊紀錄判三年；偽造戒嚴宣告文件判兩年。

尹錫悅四月四日因憲法法院宣告對他的彈劾案成立而提前下台，他已被起訴七起刑事案件，上述案件預定明年一月十六日宣判。七起案件中的重頭戲為「緊急戒嚴內亂首謀案」，有望明年一月初結辯、一審於二月宣判。

檢方批評尹錫悅不僅不反省，還推卸責任給下屬，並企圖以法律技巧規避刑責。特檢組七月已追加起訴，指控他任內下令刪除與時任反情報總隊司令官呂寅兄之間的加密通訊紀錄，十八位國務委員僅九人獲通知參與戒嚴審議，侵害憲法賦予這些委員的審議權與表決權。

檢方主張，尹錫悅身為總統，應該是法治秩序的守護者，卻利用職權阻撓調查，甚至散布「未破壞憲政秩序」的虛假說法給外媒，嚴重損害人民信任。

檢方強調，總統一切權力來自人民，應受憲法制衡，尹錫悅相關行為背離民主原則。尹錫悅則主張，應待緊急戒嚴內亂首謀案判決後，再處理本案，但被審判長白大鉉以不影響本案審理為由駁回。本案將維持既定進度，在明年一月十八日尹錫悅的羈押期屆滿前兩天宣判。

尹錫悅穿深藍色西裝出庭，面色凝重地全程聽取檢方的求刑意見。

廿六日結辯後，尹錫悅任內涉嫌以總統警護處人員，妨害公調處對他執行逮捕令的一審審理全部告一段落。檢方指出，他將警護處所屬的公務員「私兵化」，有組織地阻止逮捕令執行，如此行為前所未聞，因此求處比量刑標準更重的五年徒刑。

這是尹錫悅被起訴案件中最快結案的一起，也是他所涉七起刑案中的首度量刑。尹錫悅涉嫌去年十二月三日非常戒嚴等相關其他一審審判預計明年一至二月結束。

尹錫悅去年十二月三日晚間十點廿五分突然宣布緊急戒嚴，並派荷槍實彈的軍人強行進入國會，翌日凌晨四點半就宣布解除戒嚴，國會同年十二月十四日通過對他的彈劾案。

然而，一年過後尹錫悅仍堅稱，此舉旨在對付「親中」及「親北韓」等叛國分子，是不得已而為。在調查與審判過程中，他不只沒公開表示反省或謝罪，反而再三主張宣布戒嚴的正當性。

南韓 尹錫悅

