快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

泰柬和平見曙光？泰總理盼達成停火協議 雙方防長預計明天會面

中央社／ 曼谷26日綜合外電報導
泰國總理阿努廷今天表達了與柬方達成停火協議的期望。 路透社
泰國總理阿努廷今天表達了與柬方達成停火協議的期望。 路透社

泰國與柬埔寨官員在邊境進行停火談判已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，泰國總理阿努廷今天表達了與柬方達成停火協議的期望。

⭐2025總回顧

法新社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，泰國國家安全委員會已同意派遣國防部長，於明天與柬埔寨防長會面。

阿努廷表示：「如果明天兩國防長達成雙方都能接受的協議，他們簽署的文件將大致遵循今年稍早衝突後聯合聲明所列的4大要點。」

他在記者會上告訴媒體：「重要的是，我們必須遵守承諾，不入侵、不威脅、不挑釁，也不加劇雙方緊張局勢。」

阿努廷提及：「你們可以信任泰國。我們始終遵守協議與承諾。願此次簽署成為最終定案，得以恢復和平，讓人民回家。」

國防部 阿努廷 泰國

延伸閱讀

泰柬停火會談第3天！防長預計明會面 邊境衝突未歇雙方互控攻擊

泰軍拆印度教神像 印度、柬埔寨憤慨 曼谷1理由辯稱

泰國大選將開跑 泰自豪黨推阿努廷為唯一總理參選人

川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

相關新聞

戰後歷史新高！高市批准逾9兆日圓國防開支 成全球軍費第3大國

日本政府周五（12月26日）批准了下一財年的創紀錄的財政預算，總額達122.3兆日元，約合7820億美元，其中超過9兆日元（575.56 億美元）用於年度國防開支，不僅創下日本戰後歷史新高，也使其成為美國和中國之後全球軍費開支第三大國。

泰柬和平見曙光？泰總理盼達成停火協議 雙方防長預計明天會面

泰國與柬埔寨官員在邊境進行停火談判已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，泰國總理阿努廷今天表達了與柬方達成停火協議的期...

敘利亞清真寺驚傳爆炸…聚禮主麻日人潮多 現場至少5死21傷

國營敘利亞新聞社報導，西部荷姆斯巿什葉派穆斯林少數分支教派阿拉維派人口為主的地區今天發生清真寺爆炸，造成至少5人死亡、2...

南韓前總統尹錫悅遭檢方求處10年 律師團聲明批評「過度求刑」

韓國內亂特檢組今天就前總統尹錫悅案件向法院求處10年有期徒刑。對此，尹錫悅的律師團稍早批評檢方的法律及事實依據極為薄弱，...

泰柬停火會談第3天！防長預計明會面 邊境衝突未歇雙方互控攻擊

泰國與柬埔寨官員在邊境進行的停火會談已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，但邊境衝突卻仍未平息；兩國持續互控對方發動攻...

古柯鹼價暴跌！跨大西洋「毒品潛艇」不再卸貨就鑿沉

一位西班牙資深警官透露，過去販毒集團成功將毒品從南美洲運往歐洲後，會刻意鑿沉為走私而量身打造的「毒品潛艇」。隨著古柯鹼價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。