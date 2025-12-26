快訊

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

巴勒斯坦男子持刀開車攻擊 以色列2死警方稱恐攻

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

以色列警方與救援人員表示，1名來自以色列占領區約旦河西岸的巴勒斯坦男子今天持刀行兇並開車衝撞，造成1名女子與1名男子喪生，嫌犯隨後遭警方開槍擊傷。

⭐2025總回顧

法新社報導，警方在聲明中表示：「初步調查顯示，這是一連串的恐攻，首先在貝特謝安市（BeitShean）有行人遭車輛撞擊。」

警方還說：「隨後，1名年輕女子在71號公路附近遭刺傷，最後嫌犯在阿富拉（Afula）的馬奧諾特（Maonot）路口附近，經1名路過民眾介入後，遭警方開槍制伏，並已送醫治療。」

以色列 巴勒斯坦 約旦

延伸閱讀

以色列核准擴建19處屯墾區 14國促撤：破壞脆弱停火局面

以色列防長矢言駐守加薩 哈瑪斯批違反停火協議

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

相關新聞

敘利亞清真寺驚傳爆炸…聚禮主麻日人潮多 現場至少5死21傷

國營敘利亞新聞社報導，西部荷姆斯巿什葉派穆斯林少數分支教派阿拉維派人口為主的地區今天發生清真寺爆炸，造成至少5人死亡、2...

南韓前總統尹錫悅遭檢方求處10年 律師團聲明批評「過度求刑」

韓國內亂特檢組今天就前總統尹錫悅案件向法院求處10年有期徒刑。對此，尹錫悅的律師團稍早批評檢方的法律及事實依據極為薄弱，...

泰柬停火會談第3天！防長預計明會面 邊境衝突未歇雙方互控攻擊

泰國與柬埔寨官員在邊境進行的停火會談已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，但邊境衝突卻仍未平息；兩國持續互控對方發動攻...

古柯鹼價暴跌！跨大西洋「毒品潛艇」不再卸貨就鑿沉

一位西班牙資深警官透露，過去販毒集團成功將毒品從南美洲運往歐洲後，會刻意鑿沉為走私而量身打造的「毒品潛艇」。隨著古柯鹼價...

涉非法向台灣洩漏潛艦技術 南韓前海軍中校遭處2年半徒刑

南韓一名曾任海軍中校的國防產業公司負責人，日前因未經政府許可向台灣洩漏潛艦設計圖，遭判處2年6個月有期徒刑

以色列核准擴建19處屯墾區 14國促撤：破壞脆弱停火局面

法國、英國與德國等14個國家24日發布聲明，譴責以色列近日批准在被占領的約旦河西岸（West Bank）興建新的猶太人屯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。