巴勒斯坦男子持刀開車攻擊 以色列2死警方稱恐攻

以色列警方與救援人員表示，1名來自以色列占領區約旦河西岸的巴勒斯坦男子今天持刀行兇並開車衝撞，造成1名女子與1名男子喪生，嫌犯隨後遭警方開槍擊傷。

法新社報導，警方在聲明中表示：「初步調查顯示，這是一連串的恐攻，首先在貝特謝安市（BeitShean）有行人遭車輛撞擊。」

警方還說：「隨後，1名年輕女子在71號公路附近遭刺傷，最後嫌犯在阿富拉（Afula）的馬奧諾特（Maonot）路口附近，經1名路過民眾介入後，遭警方開槍制伏，並已送醫治療。」