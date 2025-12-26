南韓前總統尹錫悅遭檢方求處10年 律師團聲明批評「過度求刑」

快訊

中央社／ 首爾26日專電
韓國內亂特檢組今天就前總統尹錫悅案件向法院求處10年有期徒刑。 美聯社
韓國內亂特檢組今天就前總統尹錫悅案件向法院求處10年有期徒刑。對此，尹錫悅的律師團稍早批評檢方的法律及事實依據極為薄弱，屬於過度求刑。

尹錫悅的律師團稍早發表聲明，指特檢組今天提出的「10年有期徒刑」量刑建議為「依賴政治框架所做出的過度求刑」，呼籲法院依據紀錄、證據，做出公正裁決。

聲明強調，尹錫悅在接受調查及審判的過程中，始終主張自身判斷及行為皆未逾越憲法及法律界線的一貫立場，但特檢組卻將此定義為「毫無反省」，實際上是以有罪為前提的輿論審判。

律師團表示，刑事審判是透過不斷累積的紀錄與證據，逐步接近真相，希望即使耗時，也必須在法庭上嚴正而審慎地釐清此案真相，相信法院不會因過度的量刑建議及政治壓力而動搖，會依據紀錄、證據及刑事法理做出公正判決。

首爾中央地方法院今天開庭審理尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行、職權濫用及妨害權利行使等罪的案件，據韓聯社報導，特檢組認為尹錫悅的行為損害韓國的司法秩序，但在調查及審判過程中，「他不僅沒有向國民表示反省或謝罪，反而反覆主張宣布緊急戒嚴的正當性」。

此案將在明年1月16日一審宣判，將是尹錫悅內亂相關的7個案件中最早宣判的案件。

