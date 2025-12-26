奈及利亞提供情資 助美國空襲當地伊斯蘭國組織

快訊

中央社／ 拉哥斯26日綜合外電報導

美軍空襲非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國武裝分子，以保護當地基督徒。奈及利亞外交部長杜加爾今天說，奈及利亞在美軍空襲行動前，提供了伊斯蘭國武裝分子的情報。

法新社報導，奈及利亞外交部長杜加爾（YusufTuggar）告訴當地電視台ChannelsTV：「情報是奈及利亞提供的。」

他並表示自己曾與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）通話：「我們談了兩次。行動前我們談了19分鐘，行動開始前又再次通話5分鐘。」

美國總統川普（Donald Trump）昨天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「今晚，我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國武裝分子發動強力致命打擊，這些人鎖定無辜基督徒，並將他們殘忍殺害，程度之嚴重實為多年、甚至數個世紀來所罕見！」

川普並矢言，如果這些武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多襲擊。

他還說，美國戰爭部已對當地武裝分子執行多次精準打擊。「我先前就警告過這些武裝分子，如果他們不停止殺戮基督徒，將會付出慘痛代價。今晚，他們終於要付出代價了。」

奈及利亞 伊斯蘭國 美國 美軍 空襲

