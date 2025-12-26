大馬前首相納吉一馬弊案洗錢罪成立 原有刑期恐加長

馬來西亞前首相納吉今天被裁定，其在大馬主權財富基金一馬發展公司重大貪汙案中所涉嫌犯下的21項洗錢罪全數成立；他稍早已被判濫權罪有罪，這些判決可能再加長他原有刑期。

法新社報導，審理本案的法官塞奎拉（CollinLawrence Sequerah）宣布：「本庭認定，被告所涉21項指控全數成立，並據此判處被告有罪。」

一馬發展公司（1MDB）貪汙醜聞涉及1MDB遭挪用巨額資金，引發美國等多國調查，重創馬來西亞的國際形象。

在這起1MDB貪汙案相關審判中，72歲的納吉（Najib Razak）面臨4項濫權罪和21項洗錢罪等罪名。

納吉先前已因另一樁與1MDB基金相關的案件遭判有罪，目前正在服6年刑期，而今天的判決可能再加長他原有刑期。

納吉是在吉隆坡郊外的加影監獄（Kajang Prison）服刑，他日前才被法院駁回居家服刑的申請。