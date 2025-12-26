一馬弊案判決 馬來西亞前首相納吉濫權罪名成立
馬來西亞前首相納吉今天被判在大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）重大貪汙案中濫權罪罪名成立，這件貪汙醜聞涉及1MDB遭挪用巨額資金。
法新社報導，審理法官塞奎拉（Collin LawrenceSequerah）指出：「我認為，檢方已就第1項指控證明被告罪證確鑿，因此我裁定被告在第1項指控方面有罪。」
自納吉（Najib Razak）在2018年大選落敗以來，歷屆政府的調查捲入納吉及其妻子羅斯瑪（RosmahMansor）。
在這起審理中的案件，72歲的納吉面臨4項濫權罪和21項洗錢罪等與1MDB醜聞相關的罪名。該醜聞引發美國等多國調查，重創馬來西亞的國際形象。
納吉先前已因另一樁與1MDB基金相關的案件遭判有罪，目前正在服6年刑期，而今天的判決可能再加長他的刑期。
