泰柬停火會談第3天！防長預計明會面 邊境衝突未歇雙方互控攻擊

泰國與柬埔寨官員在邊境進行的停火會談已進入第3天，雙方國防部長預計明天會面，但邊境衝突卻仍未平息；兩國持續互控對方發動攻擊，柬方今指責泰國加強轟炸邊境地區，泰方昨天則指柬軍夜間攻擊，導致民宅受損。

泰國與柬埔寨停火會談進入第3天之際，衝突仍持續升溫。法新社報導，泰柬國防部長計劃27日見面，但柬埔寨國防部表示，泰國軍方今天上午對班提米安夏省（Banteay Meanchey Province）邊境地區進行了猛烈轟炸。

法新社引述柬國防部聲明指出「自早上6時08分到7時15分，泰國軍方出動F-16戰機，投擲了多達40枚炸彈，以加強對卓吉耶（Chok Chey）村莊的轟炸。」

另一方面，泰國民族報（The Nation）報導，泰國第一軍區稱，柬埔寨25日向沙繳府（Sa Kaeo）村莊發射了40枚BM-21多管火箭，造成房屋、公用設施、道路和農田受損。

報導指出，泰國第一軍區譴責柬埔寨向泰國平民區發射BM-21多管火箭，表示這起攻擊事件顯示柬方無意結束衝突。

民族報指出，泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）有關停火協商的討論已進入第3天，會議氣氛緊張，與會人員表情嚴肅。柬埔寨仍拒絕泰國提出的3項停火條件，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將於今天下午3時召集國家安全委員會會議。

根據報導，泰方要求柬埔寨須先宣佈停火、且停火必須持續落實，並要求柬方需配合除雷行動。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國國防部長納塔彭（Nattapon Nakpanich）已明確表示，若柬埔寨仍拒絕泰國提出的停火條件，他明天將不會出席停火會議。

泰柬邊境12月7日再次爆發衝突，雙方長期存在的邊界衝突再度升溫，根據官方統計，泰國方面已有23人死亡，其中大部分是軍人，而柬埔寨則有21名平民喪生。雙方互指對方挑起新一輪衝突，並指責對方攻擊平民。