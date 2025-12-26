古柯鹼價暴跌！跨大西洋「毒品潛艇」不再卸貨就鑿沉

一位西班牙資深警官透露，過去販毒集團成功將毒品從南美洲運往歐洲後，會刻意鑿沉為走私而量身打造的「毒品潛艇」。隨著古柯鹼價格暴跌，他們現在被迫重複使用這種船隻。

英國「衛報」（The Guardian）報導，自從1980年代以來，哥倫比亞和中、南美洲其他地區的毒販就常用半潛式船隻運毒，但一直到2006年一艘遭到棄置的這種潛艇在西班牙西北部加利西亞自治區（Galicia）的河口現身，這類船隻才在歐洲水域被發現。

從那時候起，西班牙警方已發現或查扣10艘此類潛艇。這些造價約60萬歐元（約新台幣2224萬元）的船隻通常僅作單程運輸使用，不過情況最近有所改變。

隨著古柯鹼大量生產導致市場飽和，過去幾年批發價格腰斬至每公斤1萬5000歐元，毒販已不再負擔得起將這些船隻棄置亞速爾群島（Azores Islands）和加納利群島（Canary Islands）之間的「毒品潛艇墳場」。

西班牙國家警察中央緝毒大隊隊長莫拉萊斯（Alberto Morales）說：「這些半潛式潛水器過去用於進行單程航行，到達加那利群島附近後便被鑿沉。當時毒品價值與船隻成本相比，這種作法還是很划算。他們運送的貨量最少有3、4公噸，因此這樣操作利潤很高。不過最近毒品價格真的很低，販毒組織自然得重新思考。」

「現在，他們不是把船隻弄沉，而是在海上設置加油平台，讓卸貨後的半潛艇可以返回出發國，盡可能多跑幾趟。」

西班牙警方和海關人員去年共查獲123公噸古柯鹼，高於2023年的118公噸和2022年的58公噸。今年9月，國家警察查獲疑似由毒品潛艇運送到加利西亞自治區的3.65公噸古柯鹼，並逮捕14人。

莫拉萊斯指出，過去兩年警方注意到毒品潛艇活動有增加的趨勢，而利用帆船運毒的情況則有所減少。

「這些販毒組織目前採用商船和半潛艇兩種基本方式，一年四季都能走私。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885