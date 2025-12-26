快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

涉非法向台灣洩漏潛艦技術 南韓前海軍中校遭處2年半徒刑

中央社／ 首爾26日專電
涉嫌將潛艦機密設計洩漏給台灣的兩家南韓承包商，遭南韓法院最重判刑兩年半。路透
涉嫌將潛艦機密設計洩漏給台灣的兩家南韓承包商，遭南韓法院最重判刑兩年半。路透

南韓一名曾任海軍中校的國防產業公司負責人，日前因未經政府許可向台灣洩漏潛艦設計圖，遭判處2年6個月有期徒刑。

⭐2025總回顧

韓聯社今天引述法律界消息報導，昌原地方法院馬山分院日前作出上述判決，這名前海軍中校A某因涉嫌洩漏大宇造船海洋（現稱韓華海洋）開發的潛艦設計圖遭判刑外，他所經營的國防產業公司也被要求繳納150億韓元（約新台幣3.2億元）罰金，並追繳950億韓元。

A某涉嫌在2019年到2020年間，未經南韓政府許可向台灣洩漏透過大宇造船海洋員工取得的魚雷發射管設計圖。據南韓法律規定，出口被認定為戰略物資的物品時，需經產業通商資源部長或相關行政機關同意，被分類為軍用物資的品項，則需經防衛事業廳長許可。

報導稱，A某在2019年與台方簽署1.1億美元規模的魚雷發射管及魚雷艙相關契約，之後透過曾任職於大宇造船海洋的員工，取得數百個魚雷發射管詳細設計技術及設計圖相關檔案，轉交給台方。

A某主張台灣提供的逆向工程圖為原創技術，被認定為非法洩漏的主要設計圖則是針對該原創技術的補充及變化技術。

但法院認為，補充及變化技術難以認定智慧財產權，且台方並不擁有逆向工程圖的智財權，加上考慮被要求必須取得出口許可的對象為工程圖本身，並非補充及變化技術等，最終並未採納A的主張。

法院表示，此案涉及未經防衛事業廳判斷而出口戰略技術，且對象為與東亞地區周邊國家關係緊張的台灣，對南韓安保可能帶來極大威脅；A某在明知可能違反對外貿易法的狀況下，仍執意履行契約，並在受到調查時，意圖以出口補充技術為由規避處罰，因此決定判處其2年6個月徒刑。

設計 魚雷 韓國

延伸閱讀

不是敷衍！韓國人禮盒送罐頭、衛生紙 粉專曝用意：剛剛好的貼心

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

曾是唯一兩棲指揮艦 海軍高雄艦明年2月25日除役

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑

相關新聞

涉非法向台灣洩漏潛艦技術 南韓前海軍中校遭處2年半徒刑

南韓一名曾任海軍中校的國防產業公司負責人，日前因未經政府許可向台灣洩漏潛艦設計圖，遭判處2年6個月有期徒刑

以色列核准擴建19處屯墾區 14國促撤：破壞脆弱停火局面

法國、英國與德國等14個國家24日發布聲明，譴責以色列近日批准在被占領的約旦河西岸（West Bank）興建新的猶太人屯...

「保護基督徒」川普聖誕節令重擊奈及利亞IS：美軍多次完美攻擊

川普總統25日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，當晚下令美軍針對西非國家奈及利亞境內的伊斯蘭國...

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」...

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)贏得總統...

教宗任內首發聖誕文告 籲關懷加薩等地難民 促俄烏對話結束戰爭

羅馬天主教教宗良14世(Pope Leo XIV)25日發表上任以來首篇聖誕文告，敦促信徒們摒棄冷漠，關注貧困潦倒的人們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。