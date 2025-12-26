涉非法向台灣洩漏潛艦技術 南韓前海軍中校遭處2年半徒刑

南韓一名曾任海軍中校的國防產業公司負責人，日前因未經政府許可向台灣洩漏潛艦設計圖，遭判處2年6個月有期徒刑。

韓聯社今天引述法律界消息報導，昌原地方法院馬山分院日前作出上述判決，這名前海軍中校A某因涉嫌洩漏大宇造船海洋（現稱韓華海洋）開發的潛艦設計圖遭判刑外，他所經營的國防產業公司也被要求繳納150億韓元（約新台幣3.2億元）罰金，並追繳950億韓元。

A某涉嫌在2019年到2020年間，未經南韓政府許可向台灣洩漏透過大宇造船海洋員工取得的魚雷發射管設計圖。據南韓法律規定，出口被認定為戰略物資的物品時，需經產業通商資源部長或相關行政機關同意，被分類為軍用物資的品項，則需經防衛事業廳長許可。

報導稱，A某在2019年與台方簽署1.1億美元規模的魚雷發射管及魚雷艙相關契約，之後透過曾任職於大宇造船海洋的員工，取得數百個魚雷發射管詳細設計技術及設計圖相關檔案，轉交給台方。

A某主張台灣提供的逆向工程圖為原創技術，被認定為非法洩漏的主要設計圖則是針對該原創技術的補充及變化技術。

但法院認為，補充及變化技術難以認定智慧財產權，且台方並不擁有逆向工程圖的智財權，加上考慮被要求必須取得出口許可的對象為工程圖本身，並非補充及變化技術等，最終並未採納A的主張。

法院表示，此案涉及未經防衛事業廳判斷而出口戰略技術，且對象為與東亞地區周邊國家關係緊張的台灣，對南韓安保可能帶來極大威脅；A某在明知可能違反對外貿易法的狀況下，仍執意履行契約，並在受到調查時，意圖以出口補充技術為由規避處罰，因此決定判處其2年6個月徒刑。