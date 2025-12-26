委內瑞拉耶誕釋99人 評估馬杜洛連任後逮捕行動

快訊

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導

委內瑞拉在耶誕節當天釋放99名囚犯，政府表示此舉是善意的表現，並正在評估總統馬杜洛（Nicolas Maduro）連任後進行的逮捕行動。

法新社報導，委內瑞拉監獄事務部表示，「國民政府與司法體系已決定逐案評估，並依法」釋放99名公民，「作為國家致力於和平、對話與正義的具體表現」。

政府官員補充說：「他們因參與2024年7月28日選舉日後的暴力行為及煽動仇恨而被剝奪自由。」

馬杜洛2024年宣稱連任後，由於選舉結果廣受爭議，引發動盪的選後示威活動。反對派主張現已流亡海外的前大使龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是勝選者。當時約有2400人遭到逮捕，但之後有近2000人陸續獲釋。

目前還不清楚今天獲釋者的釋放條件。法新社向檢察官辦公室查詢相關細節，但未立即獲得回應。

根據本地非政府組織「刑事司法論壇」（ForoPenal）最新統計，委內瑞拉目前至少有902名政治犯。

委內瑞拉監獄事務部的聲明證實了人權團體「政治犯自由委員會」（Committee for the Freedom of PoliticalPrisoners）先前發布的消息。政治犯自由委員會是由人權運動人士與政治犯家屬組成。

委員會負責人巴杜爾（Andreina Baduel）援引較早的釋放人數向法新社表示：「我們慶祝有60多名委內瑞拉人獲得釋放，他們本來就不該遭任意拘押。儘管尚未獲得完全自由，我們仍將繼續為他們以及所有政治犯的全面自由而努力。」

非政府組織「正義、相遇與赦免」（Justice,Encounter and Pardon）告訴法新社，獲釋者之一是65歲的醫師歐洛斯柯（Marggie Orozco），她因在語音訊息中批評馬杜洛，而被以「叛國、煽動仇恨及陰謀罪」拘押。

馬杜洛表示，他今年耶誕節的目標是捍衛人民「追求幸福的權利」。

然而，自從美國在加勒比海部署海軍艦隊，並開始擊沉涉嫌走私毒品的船隻以來，委內瑞拉一直籠罩在軍事行動的恐懼之中。自9月以來，這些行動已造成超過100人喪命。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

