印度加速喜馬拉雅基礎建設 因應中國潛在衝突

中央社／ 新德里26日綜合外電報導

「華爾街日報」報導，印度正斥資數以億計美元在喜馬拉雅山脈各處修建公路、隧道和簡易跑道，為與中國未來可能發生的衝突做準備。

中國和印度邊境部隊2020年在加萬谷（GalwanValley）爆發衝突，造成兩軍傷亡，暴露出中印長約3500公里的爭議邊界沿線存在令人警惕的弱點；這條劃定模糊的邊界線被稱為中印實際控制線。

數十年來中國在邊境地區建起龐大的鐵路與公路網，印度則幾乎沒有建設軍隊穿越自家山區邊境地帶所需的基礎設施。

分析人士說，2020年衝突爆發時，士兵在海拔約4267公尺處用纏著鐵絲網的棍棒進行肉搏戰，當時中方可在數小時內派來增援部隊；印度則需要長達一週的時間才能沿著崎嶇不平或根本不存在的道路增派部隊。

印度北部拉達克（Ladakh）前作戰後勤負責人辛赫（Amrit Pal Singh）少將說：「我們意識到需要改變我們的整體策略。」拉達克地區是印中邊境最敏感的地段之一。

部分工程目的在連接高海拔地區和冬季與世隔絕的軍事哨所和平民聚落。最具雄心的計畫包括興建梭吉拉（Zojila）隧道，是在印度北部海拔約3500公尺的山區開鑿。

這項耗資超過7.5億美元的計畫在2020年衝突發生幾個月後動工。由於拉達克地區一年約有6個月被積雪覆蓋，這條隧道將有助降低向拉達克邊境哨所運送物資的難度。

2020年衝突後，中印雙方爭相修建更多的建築和道路。澳洲戰略政策研究所（ASPI）常駐高級研究員拉賈戈巴蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）說，中國修建了數十座建築和壕溝，部分是為了展示武力。

中國去年建了一座連接班公湖（Pangong Tso）南北兩岸的橋梁，使部隊可以從橋上通過，而不必繞湖而行。印度也跟進擴建哨所，並升級沿岸及附近基地的道路。

拉賈戈巴蘭還說，與2020年之前偶爾的巡邏相比，印度現在「認為必須對中方的動向進行持續、定期、全天候的監控」。

印度還在邊境沿線修建了30多個直升機停機坪，並升級和新建數座簡易跑道。

