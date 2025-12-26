快訊

影／川普耶誕節動武 戰斧飛彈空襲奈及利亞境內IS據點

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普耶誕節晚間宣布，對奈及利亞西北部的IS恐怖分子發動打擊。美方官員透露，此次行動涉及美國海軍一艘位於幾內亞灣的軍艦發射戰斧巡弋飛彈。資料照片。路透
美國總統川普25日耶誕節晚間在真實社群發文，宣布美軍「對奈及利亞西北部的 『伊斯蘭國』（IS）恐怖分子敗類發動一次強大致命的打擊」。紐約時報報導，這是美國最新一次針對非國家敵對組織發動的軍事行動。川普聲稱，這些伊斯蘭聖戰分子長期以來持續屠殺基督徒。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，武裝叛亂已持續十多年，造成數以千計的基督徒與穆斯林喪命，傷亡跨越宗派界線。不過，美國基督教福音派團體與共和黨高層近數月來不斷指控，當地基督徒成為廣泛暴力行為的目標。奈國政府否認存在針對基督徒的「種族滅絕」，並指出遍布全國、動機各異的暴力武裝團體所構成的網絡，造成的穆斯林與基督徒死者人數不相上下。

儘管如此，美國仍在奈及利亞境內展開軍事行動。川普11月下令國防部準備軍事介入以保護基督徒後，奈及利亞官員近幾周加強與美國接觸。美國軍方官員表示，美軍自11月底起一直在奈及利亞多數地區上空執行情報監控飛行，隨後發動耶誕節襲擊。

根據這位官員說法，此次行動涉及美國海軍一艘位於幾內亞灣的軍艦發射十多枚「戰斧」巡弋飛彈，擊中位於奈及利亞西北部索科托（Sokoto）州的兩處IS營地，並表示此次行動是與奈及利亞軍方協調執行。

保衛民主基金會（FDD）旗下長期戰爭日誌（Long War Journal）計畫編輯兼反恐分析師韋斯（Caleb Weiss）指出，這起攻擊發生在靠近尼日邊境的地區，當地的IS分支「伊斯蘭國沙赫爾省」（IS-Sahel）一直對政府部隊及平民發動攻擊。

美國非洲司令部（AFRICOM）在聲明中表示，初步評估顯示「多名」IS恐怖分子被擊斃。司令安德森（Dagvin Anderson）上將表示：「美國非洲司令部正與奈及利亞及區域夥伴攜手加強反恐合作，以因應持續不斷的暴力事件及對無辜生命構成的威脅。我們的目標是保護美國人，並在任何地點打擊暴力極端組織。」

