緬甸軍政府主持選舉 聯合國批打壓異議聲音

中央社／ 仰光26日綜合外電報導

緬甸在軍政府主持下，以3階段分區方式進行選舉投票，並訂於明年1月下旬完成。民主運動領導人翁山蘇姬仍被監禁，聯合國批軍政府在選前打壓異議聲音。

⭐2025總回顧

法新社報導，民主監督團體表示，軍方主導的選舉，只是為軍事統治披上包裝外衣，這是一場騙局。而聯合國抨擊軍方在選前大規模打壓異議聲音。

軍方於2021年2月結束緬甸10年民主實驗後，前文人政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政黨全國民主聯盟（NLD）早已被解散，她本人至今仍被監禁。

軍事政變後，各地陷入5年內戰，如今全國許多地方已由反抗軍掌控；在反抗軍所在地區，無法進行投票；而在軍方控制的區域，則以3階段、分區方式投票。

緬甸軍政府所屬的聯邦選舉委員會（Union ElectionCommission）今天公布，第一輪投票預定於本月28日，於仰光、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（ Naypyitaw）等城鎮舉行。

第二輪投票於明年1月11日，在另外約100個鎮區舉行。

第三輪投票於1月25日，在全國330個鎮區之中的63個鎮區舉行。

但民主監督團體指出，此次候選人名單，多是軍方精心挑選出來；此外，軍政府還嚴厲祭法，將抗議人士或批評選舉的人，處以最長10年徒刑。

軍政府安全部隊鎮壓民主活動下，許多抗議人士因此離開城市，轉而投身邊疆少數民族武裝力量，共同打游擊戰。

投票 緬甸

