尹錫悅被指阻撓逮捕、毀憲政秩序…特檢求刑十年

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓前總統尹錫悅被檢方求刑10年，仍堅稱宣布戒嚴的正當性。美聯社

南韓「內亂特別檢察組」26日在首爾中央地方法院結審公判中，對前總統尹錫悅提出合計十年有期徒刑的量刑建議。檢方指控他在非常戒嚴事件中阻撓逮捕、侵犯國務委員憲法權限、散布虛假訊息並銷毀證據，屬於嚴重的權力濫用。

特檢組針對尹錫悅涉及妨礙司法等罪名指出，尹錫悅在宣布戒嚴時僅召集親近的國務委員，剝奪其他九名委員的審議與表決權；事後更製作虛假的戒嚴宣告文並銷毀公文，還指示刪除軍方加密通訊紀錄。檢方認為，他為掩蓋自身行為而將國家機關納為己用，嚴重破壞法治秩序。

檢方強調，尹錫悅的行為不僅損害憲法與法治，也讓選他為總統的國民蒙受傷害。即便在審判過程中，他仍堅稱戒嚴正當，未曾表達反省。特檢組呼籲法院嚴懲，以防止最高權力者再度濫用職權，並重建憲政秩序。

在檢方意見後，尹的律師團隊進行結案辯護，尹本人也發表最後陳述，重申戒嚴的正當性。法院確認將於2026年1月16日宣布判決，這一天也接近尹的拘留期限屆滿。

這是尹錫悅因戒嚴被控多項罪名首度聽取特檢量刑。尹錫悅另外涉及三起刑事審理，包括被控內亂罪。妨害司法罪最先結案。韓聯社報導，內亂案最快於明年1月上旬完成審理，若進度順利，判決可能於2月出爐。

