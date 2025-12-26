快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩以「核動力潛艦」展開耶誕挑釁？韓情報專家分析虛實

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北韓官媒25日發布金正恩視察宣稱是核動力潛艦的興建工廠。美聯社
北韓官媒25日發布金正恩視察宣稱是核動力潛艦的興建工廠。美聯社

北韓官媒朝中社25日公布領導人金正恩視察核動力潛艦建造工廠的照片，這是北韓首次公開8700噸級核動力戰略飛彈潛艦的外觀，這艘潛艦是金正恩2021年黨大會提出的「國防力發展五大課題」之一，旨在擁有水底發射核戰略武器。照片並未說明地點，推測位於咸鏡南道新浦造船所。

⭐2025總回顧

南韓中央日報引述統一研究院北韓研究室室長洪珉的話指出，潛艦模組已安裝，船體輪廓完整，可能採柴油電力混合推進。金正恩這波視察動作，被視為對美韓的威嚇訊號，同時用來內宣穩固權力。

不過，南韓學者與情報當局持謹慎態度。梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，公開與實戰部署是兩回事，技術實現需長時間，即使從俄羅斯獲小型原子爐，正常運作機率不高。峨山政策研究院研究員梁旭（Yang Uk）也指出，與飛彈相關結構物占船體約50%，推測第一艘潛艦考慮採用柴油電力推進混合模式。

美、韓情報當局認為，判斷俄轉移核模組為時尚早，進度雖有，但離實戰還遠，可能2-3年下水，5-10年部署。雖然宣傳成分居多，但有明顯進步：從2025年3月照片僅露出潛艦局部，到12月完整船體+飛彈艙輪廓，顯示建造進入最終階段，模組安裝可能完成。

潛艦 北韓 飛彈

延伸閱讀

普亭致金正恩新年賀電 盛讚兩國友誼堅定

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

相關新聞

尹錫悅被指阻撓逮捕、毀憲政秩序…特檢求刑十年

南韓「內亂特別檢察組」26日在首爾中央地方法院結審公判中，對前總統尹錫悅提出合計十年有期徒刑的量刑建議。檢方指控他在非常...

古柯鹼價格暴跌逼出省錢術？販毒集團重複使用「毒品潛艇」

衛報25日報導，販毒集團過去在成功將毒品從南美洲運往歐洲後，往往會刻意鑿沉那些專門為走私而量身打造的「毒品潛艇」（nar...

耶誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」

美國總統川普25日耶誕節晚間在真實社群發文，宣布美軍對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動「強大而致命的打擊」。

金正恩視察核潛艦藏三層算計：地緣風暴中的訊息戰

北韓官媒朝中社（KCNA）12月25日報導，領導人金正恩視察排水量8700噸的核動力戰略導彈潛艦建造工程，下令加速完工以搭載新開發的水下祕密兵器，明確回擊美韓核潛艦計畫。新加坡拉惹勒南國際研究院（RSIS）北韓研究員藍良端（Liang Tuang Nah）在亞洲時報撰文分析，此類巡視分三層訊息：內宣鞏固金氏王朝合法性、外宣威嚇美韓聯盟、對西方宣示核地位紅線。在台海緊張下，北韓的宣傳邏輯能提供什麼借鏡？

金正恩以「核動力潛艦」展開耶誕挑釁？韓情報專家分析虛實

北韓官媒朝中社25日公布領導人金正恩視察核動力潛艦建造工廠的照片，這是北韓首次公開8700噸級核動力戰略飛彈潛艦的外觀，...

川普控委國偷美國石油喊封鎖 傷不了馬杜洛反衝擊經濟？

美國總統川普12月16日聲稱委內瑞拉竊取美國石油、土地等資產，將封鎖受制裁油輪進出委國。外界認為這意在施壓委國總統馬杜洛，但專家指出，石油是委國民族自豪的來源，委國人自視石油資源是其與生俱來權利。川普要求收回遭委國沒收的石油，可能激起當地民族主義反彈，反而有助馬杜洛維繫政權。甚至部分委國反對派都說，封鎖措施傷不到馬杜洛，卻恐先擊垮民眾生計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。