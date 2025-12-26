川普下令空襲奈及利亞IS　恐加劇當地宗教緊張

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普表示，美軍對非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）武裝分子發動空襲，並說當地基督徒受迫害。奈國政府指這種說法偏頗，武裝分子同時以穆斯林和基督徒為目標。

川普今天在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial）表示：「今晚，我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動強力致命打擊，這些人鎖定無辜基督徒，並將他們殘忍殺害，程度之嚴重實為多年、甚至數個世紀來所罕見！」

川普說，美國戰爭部已對當地恐怖分子執行多次精準打擊。若這些武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多襲擊。

這是川普上任以來，美軍首次在奈及利亞發動攻擊。川普曾在10月和11月痛批奈及利亞，聲稱當地基督徒面臨「生存威脅」，甚至將情況形容為「種族滅絕」，其理由是奈及利亞持續爆發多起武裝衝突。

川普在外交上的言辭，雖獲得部分人士歡迎，但也有人認為，川普加劇了奈及利亞的宗教緊張。

過去，奈及利亞曾多次爆發宗教衝突。奈及利亞政府與獨立分析人士都認為，不應以「宗教迫害」來描述當地暴力情況。他們指出，宗教迫害說法長期被美國和歐洲的基督教保守派所採用。

奈及利亞政府表示，當地武裝團體同時以穆斯林和基督徒為目標，而美國聲稱基督徒遭迫害的說法，既沒有反映出複雜的安全形勢，也忽視了奈國政府為保障宗教自由所做的努力。但奈及利亞已同意與美國合作，加強打擊武裝團體。

奈及利亞人口主要分為兩大族群：北部以穆斯林為主，南部以基督徒為主。

