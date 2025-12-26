快訊

一馬弊案 馬來西亞前首相納吉面臨判決

中央社／ 吉隆坡26日綜合外電報導

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）今天因涉馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）重大貪汙案面臨判決，若被判有罪，目前正在服的刑期很可能再增加數年。

法新社報導，現年72歲的納吉面臨4項濫權罪和21項洗錢罪，涉及挪用1MDB約22.8億令吉（約新台幣178億元），引發多國調查。

若罪名成立，這位曾被視為政壇權貴的人物將面臨更長的刑期。他先前因另一樁與1MDB基金相關的案件遭判有罪，目前正在服6年刑期。

目前尚不清楚若判決有罪是否會立即宣判刑期，但若判無罪，納吉將返回吉隆坡郊外的加影監獄（Kajang Prison）繼續服原有刑期。

吉隆坡高等法院預定上午9時展開判決程序。

每項濫權罪最重可判處20年有期徒刑及賄款5倍的罰金。美聯社提到，每項洗錢罪名最高可判處5年徒刑。納吉否認有任何不當行為，並聲稱是馬來西亞金融家劉特佐（Low Taek Jho）所為。

馬來西亞 濫權 吉隆坡

