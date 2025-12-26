義大利啟動援助蘇丹計畫 耶誕送抵首批25噸物資
耶誕送暖，義大利外交部宣布啟動援助蘇丹人道計畫，今天首批載著25噸物資的航班飛抵蘇丹，預估可嘉惠蘇丹港難民社區、天主教學校的2500名學童與家庭。
義大利外交部25日發布新聞稿指出，「義大利援助蘇丹」（Italy for Sudan）是由外交部長塔加尼（Antonio Tajani）發起的倡議，未來還會有更系統化援助行動。預計在未來1年內，透過海運向蘇丹港及其周邊53個難民營運送更多援助物資，這些營地估計收容超過2萬人。
這架人道救援物資班機24日從羅馬起飛，由在南義布林底希（Brindisi）的聯合國人道緊急救援基地提供後勤協助。航班載運25噸物資，包括義大利麵、麵粉、糖、奶粉、豆類等食品，以及運動服、球類等體育器材。
義大利外交部指出，這批物資主要捐贈對象是蘇丹港難民社區的兒童與家庭。義大利駐蘇丹大使托馬西（Michele Tommasi）以及獲聘為義大利外交部顧問的馬利齊亞 （Marco Malizia）神父在蘇丹港迎接這批物資抵達。
義大利外交部指出，藉著提出此援助倡議，義大利落實對蘇丹一貫的人道主義承諾，自蘇丹近3年前爆發衝突以來，義大利一直致力為蘇丹提供人道援助。
義大利外交部指出，義大利持續執行針對蘇丹民眾的援助項目，從未間斷或縮減，援助額約達1.25億歐元（約新台幣46億元），援助計畫圍繞3大戰略支柱：衛生與糧食安全、農業與對抗貧窮，以及社會保障與包容。
