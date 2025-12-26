聽新聞
0:00 / 0:00
耶誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」
美國總統川普25日耶誕節晚間在真實社群發文，宣布美軍對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動「強大而致命的打擊」。
⭐2025總回顧
川普寫道：「今晚，在我以三軍統帥身分的指示下，美國對奈及利亞西北部的 『伊斯蘭國』（ISIS）恐怖分子敗類 發動了一次強大而致命的打擊。」
他指出，這些IS分子長期鎖定無辜基督徒為主要攻擊目標，進行殘忍殺害，暴行程度「多年來、甚至數個世紀以來都未曾見過」，並強調：「如果他們不停止屠殺基督徒，後果將不堪設想。而今晚，報應來了。」
川普指出，美國「戰爭部」執行多次「完美打擊」，這類軍事行動唯有美國有能力完成。他寫道：「在我的領導之下，我們的國家不會允許激進伊斯蘭恐怖主義得逞。願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家耶誕快樂，包括那些已經被我們擊斃的恐怖分子。如果他們繼續屠殺基督徒，還會有更多人喪命。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言