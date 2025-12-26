耶誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」

美國總統川普25日耶誕節晚間在真實社群發文，宣布美軍對奈及利亞西北部的伊斯蘭國（IS）恐怖分子發動「強大而致命的打擊」。

川普寫道：「今晚，在我以三軍統帥身分的指示下，美國對奈及利亞西北部的 『伊斯蘭國』（ISIS）恐怖分子敗類 發動了一次強大而致命的打擊。」

他指出，這些IS分子長期鎖定無辜基督徒為主要攻擊目標，進行殘忍殺害，暴行程度「多年來、甚至數個世紀以來都未曾見過」，並強調：「如果他們不停止屠殺基督徒，後果將不堪設想。而今晚，報應來了。」

川普指出，美國「戰爭部」執行多次「完美打擊」，這類軍事行動唯有美國有能力完成。他寫道：「在我的領導之下，我們的國家不會允許激進伊斯蘭恐怖主義得逞。願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家耶誕快樂，包括那些已經被我們擊斃的恐怖分子。如果他們繼續屠殺基督徒，還會有更多人喪命。」