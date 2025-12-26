快訊

北門站驚魂！男子拿傘揮舞造成推擠衝突、乘客亂逃 北捷說明原因

新北石碇10.1度低溫！4縣市大雨特報 2縣市「非常寒冷」

台鐵漲價營收增54億元 但準點率未達標 意外仍頻傳

北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
金正恩表示，北韓未來五年將持續發展飛彈。(路透)
金正恩表示，北韓未來五年將持續發展飛彈。(路透)

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩在2025年最後一季視察多家主要軍火企業時表示，北韓未來五年將持續發展飛彈

⭐2025總回顧

KCNA引述金正恩談話報導，「國家的飛彈與砲彈生產部門，對於戰爭嚇阻力至關重要。」

根據KCNA，金正恩已批准主要軍火企業現代化的文件草案，這些文件將提交給預計2026年初召開的黨代表大會，大會將制定北韓未來五年發展計畫。

KCNA昨天報導，金正恩和他被視為可能接班人的女兒一同視察一艘排水量8700噸級核動力潛艦的建造工程，並監看長程地對空飛彈試射。

金正恩 北韓 飛彈

延伸閱讀

普亭致金正恩新年賀電 盛讚兩國友誼堅定

金正恩批美韓核潛艦計畫 視察飛彈試射與核潛艦工程

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

相關新聞

宏都拉斯總統大選 川普支持的阿斯夫拉險勝

中美洲的宏都拉斯全國選委會（ＣＮＥ）廿四日宣布，六十七歲前首都德古西加巴市長阿斯夫拉當選總統，結束歷時逾三周的爭議性開票作業。

宏都拉斯新總統／阿斯夫拉 商人從政接地氣「隨時為兄弟效勞」

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉是政治人物兼商人。他的競選政見聚焦創造就業、教育、改善治安和支持中小企業與吸引外資，下放部分中央政府權力給地方政府，與台灣恢復邦交和建立更緊密的美宏關係。

CNN點名2026全球權力關鍵年 7大議題含台海局勢

美國有線電視新聞網（CNN）全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧（A...

北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩在2025年最後一季視察多家主要軍火企業時表示，北韓未來五年將持續發展飛...

直升機墜毀非洲最高峰釀5死 2名捷克遊客命喪異鄉

坦尚尼亞民航當局今天表示，一架直升機在坦尚尼亞的吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）墜毀，導致5人罹難。當...

宏國新總統牽動中美角力 對手、國會議長拒絕承認結果

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。