北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩在2025年最後一季視察多家主要軍火企業時表示，北韓未來五年將持續發展飛彈。
⭐2025總回顧
KCNA引述金正恩談話報導，「國家的飛彈與砲彈生產部門，對於戰爭嚇阻力至關重要。」
根據KCNA，金正恩已批准主要軍火企業現代化的文件草案，這些文件將提交給預計2026年初召開的黨代表大會，大會將制定北韓未來五年發展計畫。
KCNA昨天報導，金正恩和他被視為可能接班人的女兒一同視察一艘排水量8700噸級核動力潛艦的建造工程，並監看長程地對空飛彈試射。
