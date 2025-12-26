波蘭攔截俄偵察機　通報飛行物從白俄侵入領空

快訊

中央社／ 華沙25日綜合外電報導

波蘭今天派出戰機攔截一架在波羅的海上空靠近波蘭領空的俄羅斯偵察機，並稱昨夜有數十個物體從白俄羅斯侵入波蘭領空，而這波發生在假期的事件可能意在挑釁。

路透社報導，波蘭軍方表示，今天上午在波羅的海（Baltic Sea）國際海域上空，波蘭戰機攔截一架在波蘭領空邊界附近飛行的俄羅斯偵察機。

波蘭國家安全局另指出，有數十個物體從白俄羅斯一側進入波蘭領空，其中4個物體有可能是用於走私的氣球，而這次行動有可能是偽裝成走私的挑釁行徑。

駐波蘭首都華沙的白俄羅斯及俄羅斯大使館未立刻回應路透社的置評要求。

今年9月曾有3架俄羅斯軍機侵犯愛沙尼亞領空12分鐘，而在那之前不久，另有超過20架俄國無人機闖入波蘭領空。北大西洋公約組織（NATO）東翼國家自此保持高度戒備，防範領空遭入侵。

波蘭 白俄羅斯 走私

