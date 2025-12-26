直升機墜毀非洲最高峰釀5死 2名捷克遊客命喪異鄉

坦尚尼亞民航當局今天表示，一架直升機在坦尚尼亞的吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）墜毀，導致5人罹難。當地媒體報導，這架直升機當時正在執行醫療救援任務。

路透社報導，坦尚尼亞國家公園管理局在聲明中表示，罹難者包括一名導遊和一名醫生（皆為坦尚尼亞籍）、一名辛巴威籍飛行員，以及兩名來自捷克的觀光客。

坦尚尼亞民航局在聲明中指出，這架直升機昨天在吉力馬札羅山的巴拉富營地（Barafu Camp）附近墜毀。

根據法新社，民航局還提到，目前仍不清楚墜機原因。

吉力馬札羅山是非洲最高峰，海拔近6000公尺。當地媒體指出，墜機地點介於海拔4670至4700公尺之間。

每年約有5萬名遊客攀登吉力馬札羅山。

在發生一連串事故後，歐洲聯盟（EU）今年6月將坦尚尼亞所有航空運輸公司列入風險名單，原因是「合格人員短缺、飛航作業與適航性的監管程序無效，以及未遵循國際安全標準」。