宏都拉斯新總統／阿斯夫拉 商人從政接地氣「隨時為兄弟效勞」

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉是政治人物兼商人。他的競選政見聚焦創造就業、教育、改善治安和支持中小企業與吸引外資，下放部分中央政府權力給地方政府，與台灣恢復邦交和建立更緊密的美宏關係。

這次阿斯夫拉再度挑戰總統寶座，上次二○二一年大選也代表右派的國家黨，但不敵現任總統卡斯楚。

阿斯夫拉一九五八年六月八日生於德古西加巴，祖父母是巴勒斯坦移民。他曾在宏國國立自治大學（ＵＮＡＨ）念土木工程，但未能完成學業，之後投入營建業成為企業家。他與妻子席德結婚四十年，育有三個女兒，但家庭生活很低調，反映出他內斂的個性。

頗具個人魅力的阿斯夫拉，在宏國國內以一個滿長的綽號「兄弟，我隨時替你效勞」聞名。這出自他勤跑市場和掃街時常對選民噓寒問暖的開場白：「兄弟，你好嗎？」他招牌的裝扮為藍色襯衫、牛仔褲及靴子，簡單又隨興的風格，讓他成為形象謙虛、苦幹實幹且親民的政治人物。

阿斯夫拉在政壇打滾卅多年，曾任地方和國會議員與「宏國社會投資基金」（ＦＨＩＳ）首長。他自二○一四至二○二二年擔任首都市長，兩任市長推動交通立體化與改善社區環境等多項重大且備受選民歡迎的公共建設。美聯社報導形容他是務實的政治人物。

選前阿斯夫拉在社媒Ｘ寫道，「沒人能糊弄我。我很清楚宏國缺什麼，那就是真正的公路、港口及機場。這是我開車跑遍全國時親眼所見，而非搭直升機視察。宏國不能再等了！」

不過，阿斯夫拉在首都市長任內捲入盜用公款及洗錢案，他除了喊冤，並指當局因政治動機調查他。

路透廿四日引述專家報導，選前美國總統川普毫不掩飾力挺阿斯夫拉，旨在美國後院的拉美打造保守聯盟，即從中美洲的薩爾瓦多及宏都拉斯，到南美洲的阿根廷。阿斯夫拉當選後，歐盟及阿根廷總統米雷伊等一些拉美國家的右派領袖均向他道賀。