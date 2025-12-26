聽新聞
宏都拉斯總統大選 川普支持的阿斯夫拉險勝

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
阿斯夫拉當選宏都拉斯總統。圖為他1日在首都德古西加巴召開的記者會中發言。（法新社）
阿斯夫拉當選宏都拉斯總統。圖為他1日在首都德古西加巴召開的記者會中發言。（法新社）

中美洲的宏都拉斯全國選委會（ＣＮＥ）廿四日宣布，六十七歲前首都德古西加巴市長阿斯夫拉當選總統，結束歷時逾三周的爭議性開票作業。

差距不到一個百分點

宏國十一月卅日舉行二合一的總統大選及國會選舉。根據ＣＮＥ計票結果，右派的「國家黨」候選人阿斯夫拉得票率約百分四十點三；中間偏右的「自由黨」候選人納斯拉亞百分之卅九點五，兩人差距僅約○點八個百分點。現任總統卡斯楚的左派「自由重建黨」候選人蒙卡達只有百分之十九點二。

國會選舉結果則早已底定。在共一二八席中，國家黨和自由黨共獲九十席，逾三分之二修憲門檻。

阿斯夫拉在社媒Ｘ發文表示，「宏都拉斯，我已準備好治國，不會讓你們失望」。他預定明年一月廿七日就任，任期四年。

對手指有弊拒絕接受

阿、納兩人在開票後一路拉鋸，第三度參加大選的納斯拉亞，表明拒絕接受ＣＮＥ宣布的選舉結果，並主張有應計卻未計的選票遭排除。他說，不接受肇因於疏漏的結果；對宏國人民而言，這是最悲傷的耶誕節。但他仍請支持者保持冷靜，勿做出任何騷亂或暴力行為。

自由重建黨籍國會議長芮登杜也在Ｘ寫道，這是一場「選舉舞弊的政變；這完全不合法、毫無效力」。

由於前兩名的票數差距極小且計票系統混亂，約數十萬張選票必須以人工重新計算，才能確定當選人。最終結果由兩位ＣＮＥ委員與一位副委員同意通過，第三位委員並未現身在宣布誰是當選人的影片中。宏國武裝部隊參謀總長耶南德茲日前指稱，軍方將支持和承認由ＣＮＥ計票產生的結果，並確保總統職位的交接。

美國國務卿魯比歐在Ｘ呼籲，各方接受與尊重「已確認」的選舉結果，以確保宏國政權和平轉移。

美洲國家組織（ＯＡＳ）秘書長拉姆丁在Ｘ寫道，該組織注意到宏國選舉結果，將在未來幾天發布調查結果和建議。

選前美國總統川普就在自創社媒真實社群寫道，要是阿斯夫拉沒當選，美國就不會再投資宏國這個「無底洞」，阿斯夫拉將與他攜手對抗毒梟共產主義者，並為宏國人民帶來必要援助。

