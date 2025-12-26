宏國新總統牽動中美角力 對手、國會議長拒絕承認結果

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統大選，結束歷時逾三周的計票作業。

不過，執政黨的國會議長拒絕接受選舉結果，與阿斯夫拉一路拉鋸的納斯拉亞（Salvador Nasralla）也拒絕承認敗選。

綜合紐時、路透與美聯社報導，隸屬保守派國家黨的阿斯夫拉獲得40.27%選票，以不到1個百分點的差距，險勝同為保守派的自由黨候選人納斯拉亞。現任左翼總統卡斯楚麾下、執政的自由重建黨（LIBRE）候選人僅拿下19.19%得票率，居遙遠的第三。

阿斯夫拉在競選期間受訪時曾說，若勝選，他將重新審視與中國簽署的協議，並直言宏都拉斯與台灣維持邦交時，「情況比現在好百倍」。

他在7月接受彭博專訪時表示，若勝選將恢復與台灣的外交關係，並與美國建立更緊密的合作，形容自己心中有一個清楚的「三角概念」，即美國、以色列與台灣，強調由這些友好國家構成的三角格局，能為國家打造強大的團隊、找出解決方案。

其實阿斯夫拉和納斯拉亞都承諾，若是當選，將斷絕與中國大陸和委內瑞拉的關係，並恢復與台灣建立邦交。果真如此，這將是中國自1990年以來在中美地區最大外交挫敗。

我外交部25日表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項，將秉持開放、務實立場看待。

阿斯夫拉曾任首都德古西加巴市長，在2021年大選時敗給現任總統卡斯楚（Xiomara Castro），而卡斯楚政府在2023年與台灣斷交，轉與中國建交。

川普在11月30日投票前幾天便公開支持阿斯夫拉，表示雙方可合作對抗他所稱的「毒品共產主義者」，並為該地區帶來援助。

但納斯拉亞拒絕承認選舉結果。納斯拉亞與其他反對人士始終認為，川普在最後關頭的背書已構成選舉干預，並最終左右投票結果。

納斯拉亞24日仍堅稱選舉存在舞弊，指責選務部門「背叛宏都拉斯人民」，前一晚還上「X」發文，向川普喊話：「總統先生，您在宏都拉斯支持的候選人正共謀壓制我國公民的選票。如果他真的配得上您的支持，如果他清白無瑕、毫無畏懼，那為什麼不允許每一張選票都被計算？」