拆印度教神像引印柬憤慨 泰強調為控管邊界非針對宗教

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導

泰國今天為軍方在泰國與柬埔寨交界邊境拆除印度教神像一事辯護，表示這項行動是為了加強對爭議邊界地區的管控。

法新社報導，在泰柬兩國部隊爆發超過兩週軍事衝突後，柬埔寨官員對印度教神祇毗濕奴（Vishnu）雕像被拆除表示憤怒。普里維希省（Preah Vihear）發言人表示，該雕像2014年設置在柬埔寨領土，並於22日被拆除。

毗濕奴是印度教三大主神之一，負責「守護」宇宙與生命，性格溫和，常以不同化身降世拯救世界，是信徒重要的崇拜對象。

印度為印度教人口占多數的國家，其外交部昨天表示：「這類不敬行為傷害了全球信徒的感情，不應發生。」

但泰國政府今天強調，雕像的拆除「與安全考量及地區管理有關，並非要對任何宗教或信仰表達不敬」。

泰國政府並補充：「該結構本身與任何宗教無關，只是在泰國與柬埔寨交界邊境的一處地點做為裝飾用途。」

曼谷方面另發表聲明稱，該雕像「並非在作為已登記或官方認可的宗教場所設置」。

泰國政府表示：「更重要的是，這次拆除的目的是為了強化對該地區的有效管控。」

對於因相關畫面流傳而引發的誤解，泰國方面「對因此產生任何不安表達誠摯遺憾」。

本週，一段用挖土機拆除毗濕奴雕像的畫面在泰國社群媒體上廣泛流傳。法新社已核實並證實該影片是在具爭議的安賽（An Ses）地區附近拍攝。

谷歌地圖搜尋顯示，該雕像位置距離邊界約400公尺，位於柬埔寨一側。

根據官方統計，泰柬間長期存在的邊界衝突本月再度升溫，造成泰國方面23人死亡——幾乎全為軍人——柬埔寨則有21名平民喪生。

雙方互指對方挑起新一輪衝突，並指責對方攻擊平民。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天對媒體表示：「一座被毀壞的雕像，無法與士兵的生命或肢體相比。」

