駐土耳其代表校園演講 闡述台灣於印太地區重要性

駐土耳其代表黃志揚日前獲邀到土耳其校園演講，他透過多國視角，分析印太地區的戰略重要性，並點出台灣位於關鍵航道，對全球供應鏈、海上運輸安全來說，都具重要地位。

黃志揚22日獲邀前往位於土耳其首都安卡拉（Ankara）的阿特能大學（Atılım University），針對「台灣為何在印太區域變局中至關重要」（WhyTaiwan Matters in the Indo-Pacific Dynamics）發表專題演講。

聽取黃志揚演講的學生，有來自就讀國際關係、社會科學、理工等領域，他們在超過1個小時的演講中，聚精會神地聽取黃志揚說明台灣在印太區域安全、經濟與民主合作中的重要地位，並在演講結束後踴躍提問，問答環節持續近1個小時。

現場有來自土耳其、突尼西亞、菲律賓等國的碩士、博士生，針對台灣如何因應美國總統川普（Donald Trump）上任後的國際新局、資通安全，及台灣對敘利亞情勢、俄烏戰爭、以巴衝突的立場等議題踴躍提問，顯示國際間對台灣在印太地區角色的高度關注。

黃志揚接受中央社記者訪問時表示，他在演講中以美國、中國及印太周邊國家等多重視角，分析印太地區的戰略重要性，指出台灣所處的關鍵航道，對全球供應鏈與海上運輸安全，具有不可或缺的地位。

黃志揚告訴中央社記者，他在演講時提到，近年來中國在台海及南海周邊的軍事行動規模與頻率持續升高，已引發國際社會高度警覺，包括北約多國及越南等國相繼通過台灣海峽行使「航行自由」權利，以實際行動表達對台海和平穩定的支持。

他提到，美國剛出爐的2025年版「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）多次提及台灣，也邀請台灣以嘉賓身分參加美國國務院辦的「矽和平」（Pax Silica）峰會，顯示台灣在美國印太戰略中的關鍵地位。

黃志揚在演說中坦言，台灣與多數印太國家未建立正式外交關係，但在貿易、投資與區域供應鏈等領域，台灣與各國早已建立密切且具體的實質合作關係。

黃志揚也在演講中介紹總統賴清德、外交部長林佳龍所推動的「民主晶片」、「去紅化供應鏈」、「經濟日不落國」等經貿外交策略，強調台灣與理念相近國家合作，打造具有韌性、安全、可信賴的民主科技聯盟。

黃志揚在演講尾聲時，鼓勵土耳其師生申請「台灣獎助金」與「台灣獎學金」、「華語獎學金」到台灣進修，親自體驗台灣的民主社會與多元文化。

駐土耳其代表處指出，成立於1996年的阿特能大學，以英語為主要教學語言，目前有近600名專任學術人員與逾1萬名在校學生，教學與研究領域涵蓋工程、醫學、法律、商管、人文社會及藝術設計等多元學科，並設有多個學院、研究所及專業學校，是安卡拉地區具代表性的國際化高等教育機構之一。