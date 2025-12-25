伊斯蘭國謀劃耶誕和新年攻擊 土耳其拘捕115人
伊斯坦堡檢察長辦公室今天表示，土耳其當局已拘留115名疑似激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）成員，他們謀劃針對土耳其境內耶誕節和新年的慶祝活動發動攻擊。
⭐2025總回顧
路透社報導，伊斯坦堡檢察長辦公室在社群平台X發文指出，伊斯坦堡警方接獲情報指出，伊斯蘭國成員已謀劃於耶誕節及新年慶祝活動期間在土耳其發動襲擊，尤其針對非穆斯林。
發文指出，警方在伊斯坦堡對124處地點展開突襲搜查，逮捕追緝的137名嫌疑人當中的115人，並且查獲數把手槍及彈藥。
