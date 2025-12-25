奈及利亞清真寺疑自殺炸彈攻擊 至少5死35傷
奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利市一座清真寺今天傍晚發生疑似自殺炸彈攻擊，造成至少5名信徒死亡、35人受傷。目前尚無組織宣稱犯案。
路透社報導，波諾州（Borno State）邁杜古利市（Maiduguri）阿達姆清真寺（Al-Adum mosque）這起疑似自殺炸彈攻擊發生在當地時間晚間6時左右，當時信眾正聚集進行晚禱。目擊者描述爆炸後現場一片混亂，傷者被緊急送往邁杜古利大學附設教學醫院及州立專科醫院醫治。
當地警方證實傷亡數字。波諾州警方發言人達索（Kenneth Daso）指出：「警方爆裂物處理小組正持續進行清理作業。」他表示，調查工作已展開，請居民保持冷靜並提高警覺。
這起清真寺爆炸案發生於奈及利亞東北部安全疑慮升高之際。當地伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）及伊斯蘭國地區分支伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）過去15年來針對平民、清真寺與市集發動暴力攻擊。
去年8月，西北部卡齊納州（Katsina State）也曾發生槍手攻擊清真寺和鄰近住家事件，造成至少50人死亡。
