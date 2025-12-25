孟加拉最可能新總理 在野黨BNP代主席拉曼結束流亡返國

南亞國家孟加拉主要在野黨孟加拉民族主義黨（BNP）的代理主席拉曼（Tarique Rahman）今天結束近17年流亡，返抵國家。他被視為最可能在明年2月大選登上總理寶座的人選。

路透社報導，現年60歲的拉曼是孟加拉前總理吉亞（Khaleda Zia）的兒子，他自2008年起住在英國首都倫敦，並自2018年起擔任孟加拉民族主義黨代理主席。

拉曼原本在孟加拉面臨多起刑事案件。他被控洗錢等數項罪名，並在缺席審判下遭到定罪；他還被控與1起密謀暗殺前總理哈希納（Sheikh Hasina）的案件有關而遭定罪。去年孟加拉爆發學生帶頭的起義將哈希納推翻後，拉曼的判決也遭撤銷，為他的返國清除法律障礙。

今天從孟加拉首都達卡（Dhaka）的機場到通往拉曼返國接待會場的路上，有數十萬支持者夾道迎接，他們揮舞孟加拉民族主義黨旗幟，手持標語、橫幅和鮮花，並高喊歡迎拉曼的口號。

而在機場，則有數名孟加拉民族主義黨的高層人士在嚴密維安下接機。拉曼現身時，身穿淺灰色細格紋西裝外套內搭潔白襯衫，他走出機場後脫下鞋子赤腳踏上孟加拉土地，並拾起一把泥土，象徵自己歸國。

拉曼這趟返國還有緊急私人目的，他的母親吉亞已重病數月。數10年來孟加拉大致由哈希納和吉亞輪流執政。

自從哈希納下台後，孟加拉的政治版圖出現劇烈變化。據美國的國際共和研究會（InternationalRepublican Institute）本月民調，孟加拉民族主義黨可望在明年2月12日的國會大選贏得最多席。黨內希望能藉拉曼返國催票。

孟加拉目前由諾貝爾獎得主尤努斯（MuhammadYunus）領導的臨時政府執政。儘管當局承諾會有1場自由且和平的國會選舉，但最近發生幾起新聞媒體遭攻擊事件及零星的暴力衝突，仍令人擔憂。因此拉曼的回國，對孟加拉民族主義黨及孟加拉脆弱的政治轉型構成關鍵。