快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

孟加拉最可能新總理 在野黨BNP代主席拉曼結束流亡返國

中央社／ 達卡25日綜合外電報導

南亞國家孟加拉主要在野黨孟加拉民族主義黨（BNP）的代理主席拉曼（Tarique Rahman）今天結束近17年流亡，返抵國家。他被視為最可能在明年2月大選登上總理寶座的人選。

⭐2025總回顧

路透社報導，現年60歲的拉曼是孟加拉前總理吉亞（Khaleda Zia）的兒子，他自2008年起住在英國首都倫敦，並自2018年起擔任孟加拉民族主義黨代理主席。

拉曼原本在孟加拉面臨多起刑事案件。他被控洗錢等數項罪名，並在缺席審判下遭到定罪；他還被控與1起密謀暗殺前總理哈希納（Sheikh Hasina）的案件有關而遭定罪。去年孟加拉爆發學生帶頭的起義將哈希納推翻後，拉曼的判決也遭撤銷，為他的返國清除法律障礙。

今天從孟加拉首都達卡（Dhaka）的機場到通往拉曼返國接待會場的路上，有數十萬支持者夾道迎接，他們揮舞孟加拉民族主義黨旗幟，手持標語、橫幅和鮮花，並高喊歡迎拉曼的口號。

而在機場，則有數名孟加拉民族主義黨的高層人士在嚴密維安下接機。拉曼現身時，身穿淺灰色細格紋西裝外套內搭潔白襯衫，他走出機場後脫下鞋子赤腳踏上孟加拉土地，並拾起一把泥土，象徵自己歸國。

拉曼這趟返國還有緊急私人目的，他的母親吉亞已重病數月。數10年來孟加拉大致由哈希納和吉亞輪流執政。

自從哈希納下台後，孟加拉的政治版圖出現劇烈變化。據美國的國際共和研究會（InternationalRepublican Institute）本月民調，孟加拉民族主義黨可望在明年2月12日的國會大選贏得最多席。黨內希望能藉拉曼返國催票。

孟加拉目前由諾貝爾獎得主尤努斯（MuhammadYunus）領導的臨時政府執政。儘管當局承諾會有1場自由且和平的國會選舉，但最近發生幾起新聞媒體遭攻擊事件及零星的暴力衝突，仍令人擔憂。因此拉曼的回國，對孟加拉民族主義黨及孟加拉脆弱的政治轉型構成關鍵。

孟加拉 總理 機場

延伸閱讀

賴總統轟在野黨沒資格談憲政 林沛祥回不認同：不尊重憲法才導致危機

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

推台灣未來帳戶助孩子追夢 鄭麗文：盼賴總統、卓揆別不副署、不執行

相關新聞

太過火？金正恩父女「親暱貼身」如戀人 北韓內部傻眼：令人作嘔

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」...

互別苗頭？南韓核子潛艦剛有新進度 北韓隔日公布金正恩指導核潛工程

北韓官媒朝中社25日報導，北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程，並以強硬措...

奈及利亞清真寺疑自殺炸彈攻擊 至少5死35傷

奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利市一座清真寺今天傍晚發生疑似自殺炸彈攻擊，造成至少5名信徒死亡、35人受傷。目前尚無組織...

高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

日本首相高市早苗今天在東京演講時透露，正就明年儘早訪美並和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談一事展開協調，...

義大利總理梅洛尼年終預警：2026年情況會更糟

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向政府官員發出嚴正警告，預測2026年情況將比2025年「糟糕得多」

英示警：俄明年恐升級對歐洲混合戰 促全民防衛

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿四年，英國安全事務專家示警，明年是關鍵一年，隨著俄方至今軍事成果有限，財政和經濟壓力日增，莫斯科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。