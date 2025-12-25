高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

快訊

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本首相高市早苗。圖／路透社
日本首相高市早苗今天在東京演講時透露，正就明年儘早訪美並和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談一事展開協調，她說道：「我想儘早與他會晤，正在進行協調。」

共同社報導，高市早苗表示：「我想儘早與他會晤，正在進行協調。設想的是或許會在明年較早的時期。在日美之間，我與川普總統，外相與國務卿等，各個層級持續緊密溝通。」

至於日本與中國之間的關係，高市早苗強調：「我對於對話持開放態度，未關閉大門。」

她談及日中關係時還指出：「必須守護日本的國家利益、名譽與國民的生命。我將從這種觀點出發妥善應對。」

日本政府相關人士昨天透露，政府已經就明年3月下半高市早苗首次訪美且跟川普會談的日程詢問美方意向。

日本方面希望在明年4月川普與中國國家主席習近平計劃於北京舉行領袖會談之前，再度確認日美同盟的團結。

日本 川普 高市早苗

太過火？金正恩父女「親暱貼身」如戀人 北韓內部傻眼：令人作嘔

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」...

互別苗頭？南韓核子潛艦剛有新進度 北韓隔日公布金正恩指導核潛工程

北韓官媒朝中社25日報導，北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程，並以強硬措...

義大利總理梅洛尼年終預警：2026年情況會更糟

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向政府官員發出嚴正警告，預測2026年情況將比2025年「糟糕得多」

英示警：俄明年恐升級對歐洲混合戰 促全民防衛

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿四年，英國安全事務專家示警，明年是關鍵一年，隨著俄方至今軍事成果有限，財政和經濟壓力日增，莫斯科...

社群言論反猶挺納粹…澳洲取消英男簽證 下場曝光

美國針對打擊網路仇恨與假消息的歐洲公民祭出簽證禁令，遭到歐洲聯盟、法國及德國譴責，歐盟24日並稱有可能「迅速且果斷地回應...

