義大利總理梅洛尼年終預警：2026年情況會更糟

中央社／ 羅馬24日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼。 美聯社
義大利總理梅洛尼。 美聯社

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向政府官員發出嚴正警告，預測2026年情況將比2025年「糟糕得多」。

⭐2025總回顧

「紐約郵報」（New York Post）報導，現年48歲、向來直言不諱的保守派民粹主義者梅洛尼，昨天在耶誕賀詞活動中，發表這番毫無節慶氣息的預測。

義大利安莎通訊社（Ansa）報導，梅洛尼說：「2025年底對我們所有人來說都很艱難。但別擔心，因為明年會比現在糟糕得多。」

她繼續說：「所以，請各位在假期期間好好休息，因為我們必須持續努力，以回應這個非凡國家的期待。」

梅洛尼在羅馬總理府發表講話時，直言2025年是一場無止盡的苦戰，她更將內閣團隊喻為一個「家庭」，在多條戰線上並肩作戰。

這次談話是義大利總理每年例行的傳統活動之一，通常會向全國發表充滿希望的訊息。

舉例來說，梅洛尼去年曾向軍警、醫師與護理師等人員因執行公務，在耶誕期間「無法與家人團聚」致意，並祝他們耶誕快樂。

梅洛尼發表這番言論之際，義大利政府正準備召開年終內閣會議，就是否延長對烏克蘭的軍售辯論。

義大利執政聯盟中的右翼小黨北方聯盟（NorthernLeague），正設法限縮未來的對烏軍援規模。

這場演說與梅洛尼過去兩年的樂觀論調大相徑庭，此前，她將自己定位為連結美國與歐盟之間的務實橋梁。

但隨著義大利進入2026年，公共債務占國內生產毛額（GDP）比重約137%，在歐元區名列前茅，再加上高利率及政府對持續支持烏克蘭的意見分歧，使得梅洛尼的言辭顯得格外沉重。

義大利 梅洛尼 總理

相關新聞

太過火？金正恩父女「親暱貼身」如戀人 北韓內部傻眼：令人作嘔

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」...

互別苗頭？南韓核子潛艦剛有新進度 北韓隔日公布金正恩指導核潛工程

北韓官媒朝中社25日報導，北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程，並以強硬措...

英示警：俄明年恐升級對歐洲混合戰 促全民防衛

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿四年，英國安全事務專家示警，明年是關鍵一年，隨著俄方至今軍事成果有限，財政和經濟壓力日增，莫斯科...

社群言論反猶挺納粹…澳洲取消英男簽證 下場曝光

美國針對打擊網路仇恨與假消息的歐洲公民祭出簽證禁令，遭到歐洲聯盟、法國及德國譴責，歐盟24日並稱有可能「迅速且果斷地回應...

中俄在安理會聯手 批美恐嚇、侵略委內瑞拉

俄羅斯和中國23日在聯合國安全理事會發言，批美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，指美國「恐嚇」委內瑞拉。

