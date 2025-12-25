美指中國大陸朝2027年奪台能力邁進 日本：關注軍事動向

快訊

中央社／ 東京25日專電

針對美國戰爭部報告指出，中國正朝2027年底前，對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力邁進，日本官房長官木原稔今天說，對於中國持續強化包括飛彈戰力在內的軍事力量，日本將對周邊軍事動向保持高度關注，並以冷靜且堅定的態度加以應對。

美國戰爭部23日發布「提交國會的年度報告：中國軍事與安全發展」，並於「中國迫使台灣統一的軍事選項」一節中指出，北京持續修訂多種以武力實現統一的軍事方案。

木原稔上午在例行記者會表示，「日本方面已經注意到該報告的存在，關於其中個別內容，政府不便逐一發表評論。不過，日本一貫的立場是，期待台灣相關議題能夠透過對話，以和平方式加以解決」。

他指出，針對中國持續以高水準增加國防預算，在欠缺透明性的情況下，廣泛且迅速強化包括飛彈戰力在內的軍事力量，日本將對周邊軍事動向保持高度關注，且在密切關注相關情勢的同時，以冷靜且堅定的態度加以應對。

軍事 日本 飛彈

