「曬女兒」操作過頭？金正恩父女太親暱 傳引北韓內部反感

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工活動。不過，Daily NK Japan揭露，北韓內部最近針對金正恩一家的行為，正悄然蔓延著一股違和感與質疑聲。

金正恩與金主愛20日赴三池淵出席飯店竣工典禮時，父女兩人宛如戀人般親暱貼近的畫面，被廣泛認為與北韓社會根深蒂固的儒教價值觀，以及外界長期期待領導人展現的「道德性」與「品位」形象明顯脫節，導致內部悄然出現如「令人作嘔」及「就算是元帥也太過火了」等負面評價。考慮到在北韓這種連批評最高領導人一家都非常困難的體制下，此類現象無疑被視為極罕見的異樣徵兆。

這些現象的背景，在於近期日益顯著的「主愛中心」形象操作。即使李雪主同行，在鏡頭前也往往退居後方，金主愛則始終佔據金正恩身旁的位置，不僅陪同出席軍事場合，也現身於經濟與民生領域的視察現場，服裝則從童裝轉為更為成人化的大衣與西裝，官媒甚至播出高階幹部對她深深鞠躬的畫面。此外，在三池淵視察期間，也公開了父女二人單獨搭乘金正恩專用座車的場景。

脫北外交官柳賢宇透露，金正恩在掌權3年後的2014年，曾一邊吐露心聲表示「獨自一人扛起國政相當吃力，有時甚至想拋下一切」，同時也說道：「為了主愛的未來，我不能變得軟弱。主愛對我而言，就是我的葡萄糖。」而十年後的今天，金正恩很可能已經下定決心，要「把這個國家交託給主愛」。

Daily NK Japan分析指出，若金正恩對被定位為接班人的女兒金主愛傾注過度的愛情與期待，並因此表現可能被視為「令人作嘔」的親子行為，那麼這樣的形象操作，恐將反過來變成金正恩正親手損害自己作為最高領導人的品格與道德權威。