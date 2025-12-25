帛琉與美國簽署MOU 接收第三國移民換取美元援助

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

太平洋島國帛琉美國簽署一項合作備忘錄（MOU），同意接收最多75名自美國轉送來的移民，以換取美國提供額外援助。這些人屬於「第三國國民」，並非美國或帛琉國籍。

路透報導，美國副國務卿藍道（ChristopherLandau）昨天與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）通話，討論將第三國國民轉送至帛琉事宜。雙方各自發表聲明證實此事，儘管帛琉國會曾否決華府提出的相關請求。

美國總統川普的移民政策，包括政府推動的大規模遣返行動，因涉及正當法律程序問題，遭人權倡議人士譴責。

川普表示，這些措施是為了提升國家安全。

帛琉總統辦公室指出，帛琉與美國簽署這項合作備忘錄，「允許最多75名第三國國民在帛琉居住與工作，他們從未被控犯下任何罪行，以協助填補當地急需職業的勞動力短缺」。

美國表示，「為此，美國將提供750萬美元，以因應帛琉相關公共服務的需求。」

美國國務院與帛琉也表示，華府另將提供200萬美元協助派遣顧問，支援帛琉在安全議題上的需求，並提供600萬美元用於帛琉公務員退休金制度改革。

太過火？金正恩父女「親暱貼身」如戀人 北韓內部傻眼：令人作嘔

北韓國家領導人金正恩近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」...

互別苗頭？南韓核子潛艦剛有新進度 北韓隔日公布金正恩指導核潛工程

北韓官媒朝中社25日報導，北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程，並以強硬措...

義大利總理梅洛尼年終預警：2026年情況會更糟

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向政府官員發出嚴正警告，預測2026年情況將比2025年「糟糕得多」

英示警：俄明年恐升級對歐洲混合戰 促全民防衛

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿四年，英國安全事務專家示警，明年是關鍵一年，隨著俄方至今軍事成果有限，財政和經濟壓力日增，莫斯科...

社群言論反猶挺納粹…澳洲取消英男簽證 下場曝光

美國針對打擊網路仇恨與假消息的歐洲公民祭出簽證禁令，遭到歐洲聯盟、法國及德國譴責，歐盟24日並稱有可能「迅速且果斷地回應...

中俄在安理會聯手 批美恐嚇、侵略委內瑞拉

俄羅斯和中國23日在聯合國安全理事會發言，批美國對委內瑞拉施加軍事與經濟壓力，指美國「恐嚇」委內瑞拉。

