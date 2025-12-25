帛琉與美國簽署MOU 接收第三國移民換取美元援助

太平洋島國帛琉與美國簽署一項合作備忘錄（MOU），同意接收最多75名自美國轉送來的移民，以換取美國提供額外援助。這些人屬於「第三國國民」，並非美國或帛琉國籍。

路透報導，美國副國務卿藍道（ChristopherLandau）昨天與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）通話，討論將第三國國民轉送至帛琉事宜。雙方各自發表聲明證實此事，儘管帛琉國會曾否決華府提出的相關請求。

美國總統川普的移民政策，包括政府推動的大規模遣返行動，因涉及正當法律程序問題，遭人權倡議人士譴責。

川普表示，這些措施是為了提升國家安全。

帛琉總統辦公室指出，帛琉與美國簽署這項合作備忘錄，「允許最多75名第三國國民在帛琉居住與工作，他們從未被控犯下任何罪行，以協助填補當地急需職業的勞動力短缺」。

美國表示，「為此，美國將提供750萬美元，以因應帛琉相關公共服務的需求。」

美國國務院與帛琉也表示，華府另將提供200萬美元協助派遣顧問，支援帛琉在安全議題上的需求，並提供600萬美元用於帛琉公務員退休金制度改革。