泰自豪黨提名2位總理參選人 現任總理與外長入列

中央社／ 記者李宗憲曼谷25日專電

泰國總理阿努廷昨天被所屬政黨、泰自豪黨推舉為唯一的總理參選人，但泰自豪黨隨後宣布，將再提名外交部長希哈薩為第2位總理參選人，兩人將在明年2月角逐大選。

泰國大選將開跑，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）昨天晚間先是推派黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）為唯一的總理參選人，但之後又宣布，外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）也是總理參選人。兩人將角逐明年2月8日的大選。

依規定，泰國政黨在大選中最多可提名3位總理候選人。

泰自豪黨昨晚在臉書上發文表示，已決定提名2位合適的人選擔任總理參選人，分別為阿努廷和希哈薩，兩人都已接受提名。文中指出，提名阿努廷的原因是因為他是現任總理，擁有豐富的治國經驗及廣泛的民意支持。

至於提名希哈薩擔任總理參選人則是因為他曾擔任外長，擁有經驗能成功讓泰國重回國際舞台並維護尊嚴，且他與政治和安全部隊的合作贏得大眾和各國的認可。

泰自豪黨表示，看守政府中的財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）和商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）都已表示，若泰自豪黨贏得足夠席位得以組成下屆政府，他們將繼續留任。此前，這兩人都被視為潛在的總理候選人。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿努廷曾表示，若他的政黨組成下一屆政府，他希望艾尼提、蘇帕吉和希哈薩都能擔任副總理，並繼續擔任目前的職位。

