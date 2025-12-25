敘利亞稱與國際聯軍合作 逮捕IS大馬士革領袖

敘利亞安全官員達拉提今天表示，敘利亞有關當局與美國領導的國際聯盟聯合行動，在大馬士革（ Damascus）地區逮捕一名激進組織伊斯蘭國（IS）高層。

法新社引述敘利亞新聞社（SANA）報導，根據達拉提（Ahmad al-Dalati）將軍說法，IS大馬士革領袖艾左畢（Taha al-Zoubi）與多名手下遭到拘留。艾左畢又名塔比亞（Abu Omar Tabiya）。

敘利亞中部城市巴邁拉（Palmyra）13日曾發生一起攻擊事件，造成兩名美國軍人及一名美國平民死亡，美方稱是一名IS槍手獨自犯案。

達拉提說：「我們的專門部隊與情報總局（GeneralIntelligence Directorate）及國際聯盟部隊合作，對IS一處藏匿地點發動一場精準的安全行動。」

敘利亞一個監控組織20日曾說，美國為13日攻擊事件空襲報復，擊斃5名IS成員。